Los sanitarios del Campo de Gibraltar denuncian "disparidad de criterios" con los test

El Sindicato de Enfermería y Fisioterapeutas (Satse) en el Área de Gestión Sanitaria del Campo de Gibraltar ha expresado su disconformidad con "la disparidad de criterios" a la hora de realizar los test a los profesionales sanitarios y no sanitarios en Andalucía. El Satse no comparte "las prisas" y considera que esta situación incrementa "la ansiedad y el desasosiego" entre las personas del área.

En un comunicado de presa, el Satse explica que en la comarca "se está realizando test por determinación en sangre capilar, mientras que en otros centros de otras provincias se está haciendo con sangre venosa, mediante venopunción, tal y como indica la ficha técnica del producto".

"Existen casos de profesionales que han pasado la infección a los que en una primera determinación mediante sangre capilar les ha dado negativo y, en una segunda, les ha dado positivo a la creación de anticuerpos. Es a todas luces evidente que la determinación en sangre capilar incrementa los falsos negativos con los test proporcionados por la Administracion usando la técnica de sangre capilar", explica el sindicato.

"A la intranquilidad de la posibilidad de que estén infectados, a los sanitarios se les une la angustia de poder contagiar a sus familiares y a los pacientes a los cuales tratan", subraya la nota.

"Desde el Satse nos parece innecesario añadir más inquietud entre los profesionales, pues no hace falta recordar que ya se han producido dos muertes de personal sanitario por Covid-19 en el Campo de Gibraltar y que hay otra compañera luchando por superarla. No entendemos que no se realice ningún test según la ficha técnica del fabricante si el Área Sanitaria cuenta con los recursos materiales y humanos para ello".

"Entendemos que se esta actuando con precipitación atendiendo más a un interés estadístico mas que a la salud de los profesionales", sostiene el sindicato. "Y las estadísticas en la provincia de Cádiz, de todos es conocido,rompen moldes. Somos la provincia que paradójicamente tiene más personal sanitario infectado que ciudadanos".