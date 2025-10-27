Salvamento Marítimo rescata a seis migrantes en embarcaciones hinchables en el Estrecho de Gibraltar

Salvamento Marítimo ha rescatado este lunes a seis inmigrantes cuando intentaban alcanzar las costas españolas a bordo de dos embarcaciones hinchables en aguas del Estrecho de Gibraltar.

La actuación ha tenido lugar en la tarde de este lunes, cuando un buque mercante alertó al Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo de Tarifa de la presencia de dos embarcaciones hinchables próximas a la costa en aguas del Estrecho.

Hasta la zona se ha desplazado la embarcación Salvamar Enif, que ha localizado las dos hinchables a 29 millas de la costa de Barbate. A bordo viajaban seis varones de origen magrebí, que han sido trasladados en aparente buen estado de salud al puerto gaditano.