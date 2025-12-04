Salvamento Marítimo rescata de madrugada a un migrante en una balsa a remos en el Estrecho
La 'Salvamar Denébola' localiza al hombre a 4,5 millas de Punta Carnero
Salvamento Marítimo ha rescatado en la madrugada de este jueves a un migrante de origen subsahariano que trataba de alcanzar las costas de la Península a bordo de una precaria embarcación a remos. La intervención se produjo sobre la una de la madrugada, cuando el centro de control de Tarifa recibió el aviso.
Inmediatamente se movilizó a la Salvamar Denébola, que localizó a esta persona a 4,5 millas de Punta Carnero. Tras ser transbordado a la Salvamar, fue desembarcado en el Puerto de Algeciras sobre las tres de la madrugada. La Guardia Civil se hizo cargo de esta persona tras recibir las primeras atenciones sociosanitarias.
También te puede interesar
Lo último