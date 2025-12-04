Salvamento Marítimo rescata de madrugada a un migrante en una balsa a remos en el Estrecho

Salvamento Marítimo ha rescatado en la madrugada de este jueves a un migrante de origen subsahariano que trataba de alcanzar las costas de la Península a bordo de una precaria embarcación a remos. La intervención se produjo sobre la una de la madrugada, cuando el centro de control de Tarifa recibió el aviso.

Inmediatamente se movilizó a la Salvamar Denébola, que localizó a esta persona a 4,5 millas de Punta Carnero. Tras ser transbordado a la Salvamar, fue desembarcado en el Puerto de Algeciras sobre las tres de la madrugada. La Guardia Civil se hizo cargo de esta persona tras recibir las primeras atenciones sociosanitarias.