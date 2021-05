Salud espera poner la primera dosis a 1,4 millones de andaluces en junio

El consentimiento para repetir con AstraZeneca no será obligatorio

Las más de 250.000 personas con profesiones esenciales y menos de 60 años que estaban pendientes de concluir la pauta vacunal y que opten por repetir una dosis de Astrazeneca no tendrán que firmar de modo obligatorio el llamado consentimiento informado, un trámite burocrático acordado en la reunión del Comité Interterritorial de la pasada semana del que Andalucía se desmarca. Las oficinas de farmacia andaluzas recibieron ayer una circular con el título de “segunda dosis en menores de 60 años vacunados con Astrazeneca” que informa a los boticarios de que, aunque la Consejería de Salud “ofrece un documento para firmar una autorización por escrito para la elección de la vacunación”, “con el hecho de acudir de forma voluntaria a su cita se entiende que la persona está de acuerdo con dicha vacunación”. A efectos prácticos, el requisito del consentimiento informado anunciado la semana pasada no será obligatorio. “Quien no quiera firmar no tiene que firmar”, subrayó ayer el portavoz del Gobierno de la Junta, Elías Bendodo, al término de la reunión del Consejo de Gobierno.