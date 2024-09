Ruiz Boix anima a Picardo a permitir un acuerdo sobre Gibraltar que "no puede quedar embarrancado por cómo se hace el control Schengen"

San Roque/El secretario provincial del PSOE en Cádiz y alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, ha hecho un llamamiento al ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, para "que permita un acuerdo que no puede quedar embarrancado por una situación del pasado, por una situación histórica sobre cómo se realiza el control Schengen".

En rueda de prensa, Ruiz Boix ha señalado que han sido convocados por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, a una nueva reunión el 9 de octubre para informar de las negociaciones sobre la situación del Peñón tras el Brexit después de la pasada semana en Bruselas. En este sentido, ha afirmado que Albares acudió al encuentro "para tratar de conciliar, de alcanzar ese acuerdo que tanto demandan los vecinos del Campo de Gibraltar y convencido que también los vecinos de la ciudad de Gibraltar".

Así, tras recordar que se han realizado nuevos avances "pero no el acuerdo total y global", Ruiz Boix ha hecho un llamamiento "a todas las partes" y "especialmente" a Fabian Picardo "por conocer mejor la realidad de lo que ocurre en los dos lados de la frontera", para "que permita un acuerdo con el que conquistemos esa zona de prosperidad compartida, un acuerdo que no puede quedar embarrancado por una situación del pasado, por una situación histórica sobre cómo se realiza el control Schengen".

Ruiz Boix ha señalado que el control Schengen permite compartir un mercado de bienes y de personas con 27 países, por lo que entiende que "hay mayor número de oportunidades que de riesgos y la posición que mantiene el ministro de Asuntos Exteriores español se aproxima a lo que se pactó en diciembre del 2020, cuando se alcanzó ese Acuerdo de Nochevieja que sí que permitía el desmantelamiento de la Verja".

"Estoy convencido de que ese acuerdo es bueno y vuelvo a lanzar y a reiterar ese llamamiento al diálogo, al acuerdo y a innovar, a que alcancemos soluciones vanguardistas, distintas a las que hemos tenido en los últimos años, distintas a las que hemos tenido en los tres últimos siglos".

Por otra parte, ha afirmado que el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, "no se puede poner de perfil". "Corrió mucho en el mes de mayo, para ponerse en la foto cuando muchos apuntaban a una solución inminente, y convocó a los alcaldes, tarde y mal, al Palacio de San Telmo, pero desde entonces no ha habido ningún avance en el plan integral para el Campo de Gibraltar, en el plan de 112 medidas Brexit de la Junta de Andalucía", ha manfiestado. Ruiz Boix ha asegurado que "no ha habido ningún avance en el plan integral para el Campo de Gibraltar" por lo que ha instado al presidente de la Junta a "que se ponga las pilas para que el Campo de Giraltar no tenga ningún perjuicio en el caso de que estemos en un no acuerdo".