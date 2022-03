El Gobierno prepara una estrategia contra el alga invasora casi siete años después de su detección

El Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) del Gobierno de España no contempla por el momento que la invasión de la Rugulopterix okamurae en el Estrecho esté relacionada con la plantación de algas en Marruecos para capturar microplásticos. Además, seis años después de su detección, prepara todavía una estrategia de control de la especie para establecer "las prioridades y las medidas de actuación" a seguir tras actualizar el diagnóstico y el impacto de la especie sobre el ecosistema.

Estas son las dos principales conclusiones que se leen en la respuesta que el subdirector general de Biodiversidad Terrestre y Marina, Miguel Aymerich, ha realizado a una comunicación remitida por el Plan Educativo Algas del Estrecho, de Tarifa. En ella, el responsable de esta oficina dependiente de la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación afirma que los únicos posibles orígenes que maneja para la entrada del alga parda son los establecidos en el análisis de riesgos realizado en octubre de 2019: la acuicultura marina, el fouling (es decir, adheridas a los cascos y las hélices de las embarcaciones) y las aguas de lastre.

Aymerich recuerda que la primera detección de la Rugulopterix okamurae en el Mediterráneo se produjo en la laguna de Thau (Francia) relacionada con la importación de ostras desde Corea para su cultivo. "Es posible que esa laguna haya actuado de donante de ostras a otras zonas, pudiendo dispersar la especie", apostilla.

En cambio, el Plan Educativo Algas del Estrecho reclama que se "investigue el método de recogida de esporas o propágulos vegetativos para la siembra realizada por Gunter Pauli en el atlántico marroquí", que se encuentre a la empresa que le suministro las “semillas” y que se verifique "si en la siembra existió contaminación de Rugulopteryx okamurae".

En el escrito del Plan Educativo Algas del Estrecho, el profesor Antonio Vegara expresaba sus sospechas tras conocer que Gunter Pauli, emprendedor belga autor del libro La Economía Azul, expuso en junio de 2021 que había realizado plantaciones de algas en Marruecos para capturar microplásticos y posteriormente generar bio-gas (metano) y bio-fosfato (compost), para lo que acababa de firmar un proyecto con el Reino de Marruecos para su explotación industrial.

Ahora, Vegara afirma que consta que la redacción del Plan de Actuación, que comenzó en septiembre de 2019, no estará terminada antes de febrero de 2023, por lo que pide que se adelante al próximo verano. Para acelerar el proceso reclama que se incluyan nuevos nombres en el equipo de asesoramiento científico que lidera María Altamirano Jeschke (departamento de Botánica y Fisiología Vegetal de la Universidad de Málaga -UMA) y que forman Raquel Carmona (Ecología y Geología), A. Román Muñoz (Biología Animal) y Raimundo Real (Biología Animal), además del profesor de Botánica de la Universidad de Granada Julio de la Rosa. En el documento propone los nombres de Félix López Figueroa (IBYDA-UMA), investigador principal en aplicaciones y usos sostenibles de la Rugulopteryx okamurae; José Carlos García Gómez, investigador actual con la Fundación de Investigación de la Universidad de Sevilla sobre las debilidades y fortalezas del alga parda; Ismael Hachero Cruzado, investigador principal en líneas de aprovechamiento de la Rugulopteryx okamurae del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (IFAPA) y Francisco Luis Petisme Espino, asesor jurídico experto en normativa ambiental y administrativa aplicable al caso del alga invasora.

Entre tanto, recuerda que la legislación contempla la adopción de "medidas urgentes" que no se han tomado. "El carácter orientativo de las estrategias que contengan las directrices de gestión, control o posible erradicación de las especies del Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras promueve un proceso y no un trámite taxativo. Por tanto, la espera a un documento no impide la acción urgente e inmediata para la erradicación. Solicitamos se ponga en marcha un Centro de Control coordinado para la ejecución de un Plan de Choque Inicial, para el cual existe suficiente conocimiento", afirma el Plan Educativo Algas del Estrecho.

El retraso en el Plan de Actuación y una "incorrecta" interpretación de la normativa está suponiendo además una demora en la valorización del alga invasora con fines comerciales.