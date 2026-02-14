Royal Air Maroc amplía su presencia en España ante el Mundial 2030 para cruzar el Estrecho con 18 vuelos a cinco ciudades marroquíes

La aerolínea marroquí Royal Air Maroc (RAM) ha iniciado "una expansión histórica" en el mercado español, donde abrirá este año nueve rutas adicionales, hasta ofrecer un total de 18 y superar las 80 frecuencias semanales, algunas a menos de dos horas del Campo de Gibraltar, con el Mundial 2030 como gran cita en el horizonte.

Así, a las nuevas rutas que enlazan Casablanca con Bilbao y Alicante ya anunciadas, suma ahora las que unen Tetuán y Tánger con Madrid, Barcelona y Málaga, respectivamente, además de una que conectará Nador con la Ciudad Condal, ha informado la compañía.

Gracias a la apertura de estas nuevas rutas, la compañía de bandera marroquí operará en nueve aeropuertos españoles -Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Sevilla, Las Palmas, Tenerife, Bilbao y Alicante-, con salida desde cinco ciudades marroquíes -Casablanca, El Aaiún, Tánger, Tetuán y Nador-.

La aerolínea prevé contar con 200 aviones en 2037 que se irán incorporando progresivamente a su flota y, de aquí hasta ese año, pondrá en marcha un plan de apertura de rutas a través de su 'hub' Casablanca y mediante vuelos punto a punto con más de un centenar de nuevos destinos internacionales en todo el mundo.

De esta forma, habrá 73 nuevos destinos en Europa, 12 en África 13 en América, y 10 en Asia y Oriente Medio, al tiempo que se pasará de unos 100 destinos a 150 y de los 7,5 millones de pasajeros a cerca de 32 millones en 2030, ha detallado su vicepresidente en Europa, Amine El Farissi, en una rueda de prensa.

La compañía ha lanzado recientemente una licitación para la adquisición de 188 aviones y, mientras tanto, ha reforzado su flota con la recepción de nuevos aviones B787-9 Dreamliners y B737 MAX y este año pasará de las 62 aeronaves actuales a 72.

RAM aspira a pasar de ser una compañía tradicional, con un 'hub' regional de media distancia norte-sur, "a ser una aerolínea global, con un ritmo de crecimiento superior, explotando un 'hub' transcontinental norte-sur y este-oeste", ha destacado el directivo.

La creciente demanda en España

Las nuevas aperturas en España responden a la creciente demanda de varias categorías de clientes, tanto de turismo nacional e internacional de ocio y de negocios como de diásporas marroquíes y africanas, elevando la cifra de pasajeros transportados entre ambos países hasta cerca de 480.000 en 2025.

Además, la aerolínea ha empezado su expansión por España porque quiere ampliar su red de conexiones de cara al Mundial 2030, que se celebrará entre Marruecos, España y Portugal. "Hemos empezado cuatro años antes del evento para poder ofrecer la mayor cantidad de destinos en España y más opciones para poder asistir a diferentes partidos en los tres países", ha apuntado.

Asimismo, la compañía aumentará las frecuencias y la capacidad en las rutas ya existentes en caso de una demanda muy alta, incluso podría utilizar el avión Dreamliner en operaciones puntuales si fuese necesario.

Presente en el mercado español desde hace más de cinco décadas, RAM fue una de las primeras compañías aéreas en conectar de forma permanente Marruecos y España por vía aérea.

Cuenta en España, además de con su sede en Madrid, con varias representaciones locales que cubren zonas clave, como Andalucía, Cataluña y Canarias.

En cuanto a la competencia de Ryanair, que se ha reforzado en Marruecos, tras trasladar parte de su capacidad desde España y otros países europeos a Marruecos por considerar altas las tasas en algunos aeropuertos, ha dicho que su producto y el segmento de clientes en el que opera la irlandesa son diferente a los de RAM. Ryanair es una compañía de bajo coste que opera punto a punto entre las principales ciudades europeas y los destinos turísticos marroquíes, mientras RAM es una aerolínea tradicional, que ofrece conexiones internacionales a través de su 'hub' de Casablanca.