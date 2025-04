El Campo de Gibraltar cuenta con reservas de agua para tres años y dice adiós a todas las restricciones

Algeciras/El Campo de Gibraltar respira aliviado. La Mesa de la Sequía de la Mancomunidad de Municipios ha ratificado este miércoles el levantamiento de todas las restricciones de agua, después de que las abundantes lluvias de marzo hayan permitido recuperar los niveles de los embalses. La presidenta de la Mancomunidad, Susana Pérez Custodio, ha destacado que la comarca ha pasado de una situación de "escasez severa" a la "normalidad hídrica", lo que implica el fin de las limitaciones para el consumo ciudadano, agrario e industrial.

El consumo por persona y día pasa de 200 a 250 litros, mientras que el sector agrícola vuelve a disponer de ocho hectómetros cúbicos de agua, el doble de lo permitido durante la crisis. "Han sido tres años difíciles, especialmente el último, pero todos hemos arrimado el hombro y hemos conseguido salvar la situación", ha afirmado Pérez Custodio, quien ha agradecido la colaboración de los ocho ayuntamientos del Campo de Gibraltar, así como de los sectores agrario e industrial.

Pese a la recuperación del nivel hídrico, las autoridades insisten en que es necesario mantener la concienciación y seguir apostando por una gestión eficiente del agua. "Hemos superado esta sequía de seis años y probablemente tengamos dos o tres años con el recurso garantizado, pero esta situación se va a repetir", ha advertido José Manuel Alcántara, director general de Arcgisa. "No podemos relajarnos y esperar otra vez a que no llegue el agua al puente", en referencia al embalse de Charco Redondo, en Los Barrios.

Alcántara ha destacado que la comarca cuenta con 135 hectómetros cúbicos almacenados, el equivalente a tres años de consumo. Sin embargo, ha recordado que los periodos de sequía pueden volver rápidamente, por lo que es esencial continuar con las inversiones en infraestructura hídrica. Uno de los proyectos clave es la implantación del agua regenerada, cuya documentación está lista para su licitación con una inversión de más de 40 millones de euros. "La garantía de recursos es trascendental: sin agua no hay agricultura, no hay industria, no hay desarrollo económico", ha subrayado.

Problemas con la presión del agua en La Línea

Uno de los puntos que sigue generando inquietud es el abastecimiento en La Línea de la Concepción, donde algunos ciudadanos continúan sufriendo problemas de presión, a pesar de que la bajada nocturna se eliminó hace semanas. Alcántara ha explicado que la situación se debe a la antigüedad de la red de abastecimiento, que sigue contando con tramos de fibrocemento y requiere una renovación importante.

"Ya hemos invertido más de 12 millones de euros en infraestructuras hidráulicas en La Línea en los últimos diez años, y hay previsto un esfuerzo similar en los próximos años", ha detallado. En algunas zonas, la presión del agua ya ha vuelto a niveles normales, pero en otras "se está jugando con el equilibrio entre subir la presión y evitar averías" en una red deteriorada.

Gibralmedina y el futuro del abastecimiento

Entre las inversiones clave para la garantía del suministro está la presa de Gibralmedina, cuyo proyecto ha recibido luz verde para iniciar su tramitación ambiental. "Se trata de un proceso que puede durar entre 18 y 26 meses, dependiendo de las alegaciones, tras lo cual se podría licitar la obra", ha explicado Alcántara. La construcción de la presa se extendería entre cuatro y cinco años.

Manuel Abellán, delegado de Servicios Mancomunados, ha subrayado la importancia de seguir apostando por estas infraestructuras a largo plazo: "La diferencia entre esta sequía y las anteriores ha sido la buena gestión local. Se tomaron decisiones a tiempo y evitamos restricciones drásticas en los hogares". Según Abellán, la clave para futuras crisis está en combinar medidas de ahorro con inversiones en agua regenerada y presas que permitan garantizar el abastecimiento en cualquier escenario.

Pese a la bonanza hídrica -Charco Redondo se encuentra al 70% de su capacidad y Guadarranque al 95%-, las autoridades han insistido en que la ciudadanía debe mantener un uso responsable del agua. "Vendrán más sequías y debemos estar preparados", ha concluido Abellán.