Ramón Valdivia realiza su primera visita al Campo de Gibraltar tras asumir el gobierno de la diócesis

El administrador apostólico de la Diócesis de Cádiz y Ceuta, Ramón Darío Valdivia, realizó este jueves su primer desplazamiento oficial al Campo de Gibraltar tras asumir de manera temporal el gobierno de la Iglesia en la provincia. El prelado asistió a la eucaristía de las 19:00 en la parroquia de Santa María del Saladillo, en Algeciras, en un acto que congregó a numerosos fieles de la comunidad.

Valdivia estuvo acompañado por el párroco del templo, Miguel Ángel Ventura, y por el vicario episcopal del Campo de Gibraltar y párroco de la iglesia de La Palma, Juan José Marina, con quienes mantuvo un encuentro previo para conocer la realidad pastoral y social del barrio y del conjunto de la comarca.

El obispo auxiliar de Sevilla fue designado por el Papa León XIV como administrador apostólico tras la renuncia de Rafael Zornoza, y asumió así la responsabilidad de pilotar la diócesis hasta el nombramiento del nuevo titular. La suya es una figura de transición, pero su llegada ha despertado una notable expectación debido al peso específico de Cádiz y, particularmente, del Campo de Gibraltar dentro de la estructura diocesana.

Su visita a Algeciras se produce apenas unos días después de su paso por Medina Sidonia, la primera localidad de la diócesis que visitó tras su nombramiento. En ambos casos, el prelado ha querido trasladar una imagen de cercanía e interés por las realidades pastorales fuera de la capital gaditana.

La comunidad del Campo de Gibraltar permanece ahora pendiente de los próximos movimientos en Roma y de la designación del futuro obispo diocesano, mientras Valdivia continúa desempeñando las funciones de gobierno y manteniendo encuentros con parroquias y asociaciones eclesiales de todo el territorio.

Un perfil sólido en la Iglesia andaluza

Nacido en Osuna en 1974, Valdivia está considerado uno de los perfiles más formados de la jerarquía andaluza. Es licenciado en Derecho, teólogo, filósofo y doctor por la Pontificia Universidad Lateranense de Roma. Ordenado sacerdote en 2003, desarrolló toda su trayectoria en la diócesis sevillana hasta su nombramiento como obispo auxiliar en 2023.

En los últimos meses ha sido protagonista del debate eclesial por su propuesta de estudiar una unificación de la fecha de la Pascua entre católicos y ortodoxos, planteamiento que llegó a los titulares nacionales.