El doctor Nabil Ragaei, premiado como ‘Médico del Año’ en Oftalmología

El doctor Nabil Ragaei Kamel, jefe del servicio de Oftalmología de los hospitales del grupo Quirónsalud en el Campo de Gibraltar, Marbella, Madrid (San José) y Toledo, ha sido galardonado con uno de los premios Médico del Año que concede La Razón.

"Sinceramente, creo que este premio es una forma de reafirmar que el camino profesional que elegí fue el correcto. Disfruto cada día de mi profesión. Ahora toca seguir ofreciendo lo mejor de mí a mis pacientes. Mantener mi pasión cada día y estar al tanto de todos los avances en el campo de la oftalmología. Todo ello, para lograr los mismos objetivos que he tenido desde el primer día, que es ayudar a todos mis pacientes a mejorar su salud visual. Me gusta buscar y encontrar la solución médica o quirúrgica más adecuada para cada caso concreto. Para ello, siempre he considerado que la actualización científica es un pilar fundamental en mi vida profesional y, por supuesto, en mi práctica médica", dijo el especialista al recibir el galardón.

Preguntado por los nuevos retos a los que se enfrentan los profesionales de oftalmología, el doctor Nabil Ragaei Kamel subrayó el vertiginoso avance tecnológico que se está viviendo en la especialidad. "Ahora mismo, los implantes intraoculares y la cirugía refractiva láser de última generación están ofreciendo resultados extraordinarios en patologías oculares muy complejas", matizó.

Por último, el especialista destacó la valiosa calidad profesional de su equipo del que se siente muy "orgulloso de asumir estos retos de la profesión y mantener nuestra capacidad de adaptación para ofrecer la mejor respuesta posible a fin de evitar que una circunstancia de salud relacionada con su la vista influya en su la calidad de vida del paciente".