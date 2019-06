El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado sus primeras cuentas de la nueva era con la previsión de abordar algunas de las cuestiones pendientes del Campo de Gibraltar, como el Área Logística Bahía de Algeciras o la mejora de las sedes judiciales, pero también con la duda de si afrontarán otros compromisos adquiridos, como el centro de formación industrial o reformas en los centros de salud, y con solo 8.000 euros para el estudio del centro de interpretación de Paco de Lucía.

El Gobierno andaluz ha dado luz verde a un proyecto de Presupuestos que reserva 202 millones de euros de inversión real a la provincia de Cádiz, la que más recibe con un 15% del total (1.303 millones). Y entre ellos o repartidos a lo largo del Presupuesto se encuentran algunos de los proyectos comprometidos para el Campo de Gibraltar.

Destaca la apuesta por la ampliación del Área Logística Bahía de Algeciras. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, anunciaba hace unos días la intención de la Administración autonómica de seguir con el desarrollo de este área que forma parte de la Red Logística de Andalucía, sacando a concurso la redacción del proyecto de urbanización para los nuevos sectores a implementar. El documento presupuestario recoge esa intención: Red Logística reserva un presupuesto de 454.601 euros para esa ampliación, mientras que la Agencia Pública de Puertos de Andalucía valora el inicio de los trabajos de urbanización para el área logística en 1,7 millones de euros. Entre los objetivos de esta nueva inversión está garantizar la movilidad e interoperabilidad, dotando al área de una nueva zona intermodal.

Se recoge también en las cuentas la ampliación ya iniciada de la estación de la ITV de Algeciras, que tendrá un coste total de 3,1 millones de euros y supondrá la construcción de dos nuevas líneas de inspecciones; se estima que 70.000 vehículos más al año podrán utilizar estas instalaciones. Sobre el segundo centro no aparece partida alguna.

Entre las partidas de inversiones reales se reserva una a la rehabilitación y acondicionamiento de sedes judiciales de la provincia, de 576.720 euros. En esa cantidad, según se comprometió a los operadores jurídicos, estarían los fondos para realizar por fin el esperado traslado de los juzgados de lo Penal desde el Palacio de Marzales, que está en muy mal estado, al edificio judicial de la avenida Virgen del Carmen. La Administración autonómica tiene que habilitar también espacio para trasladar a esa sede los juzgados de Menores y Vigilancia Penitenciaria, situados ahora tras la Plaza Alta, concentrando así todas las dependencias judiciales en dos sedes.

La Administración autonómica también refleja en sus presupuestos, aunque en esta ocasión en el capítulo de gastos, la necesidad de crear nuevas plazas de funcionarios de Justicia para dar cobertura a los cuatro nuevos juzgados que van a ponerse en marcha en la comarca: dos en Algeciras, uno en La Línea y otro en San Roque. En materia judicial, las cuentas también recogen otra novedad para la comarca: el inicio de los trámites para poner en marcha la oficina judicial en La Línea de la Concepción, un nuevo sistema de organización que se está empezando a implantar en Andalucía. Y se hace eco de la necesidad de habilitar un nuevo depósito judicial para los vehículos incautados.

Los presupuestos también reflejan la ejecución de las actuaciones de rehabilitación residencial comprometidas para Algeciras y La Línea. En materia de carreteras, prevé actuaciones de adecuación de las instalaciones de los túneles de la A-381, pero no aparecen algunas de las promesas electorales del PP (para los próximos cuatro años), como el desdoble de la carretera del Higuerón, la ampliación de la A2001 y A2002 en Jimena o la reforma de la carretera A-2100-Arenillas en Castellar.

En materia cultural, el anexo de inversiones recoge solo 8.075 euros para el estudio del centro de interpretación Paco de Lucía, un proyecto aún en sus primeras fases. El pasado mes de marzo, el Ayuntamiento de Algeciras firmó un acuerdo con los herederos del genio de la guitarra y quedó pendiente el concurso público que determine la empresa que desarrollará el proyecto del centro, que estará ubicado en la antigua comisaría de la Policía Local (en la calle Ruiz Zorrilla) y que nacerá con la vocación de convertirse en museo. Para ello contará con 1,2 millones de euros de la Iniciativa Territorial Integrada (ITI).

El proyecto presupuestario recoge también la intención de realizar obras de conservación y restauración en el museo del complejo Baelo Claudia y de inscribir en el Catálogo de Patrimonio Histórico el yacimiento arqueológico de Mellaria.

El proyecto de Presupuestos aprobado ayer recoge por primera vez en años partidas de inversión provincializadas (el Gobierno socialista las eliminó). No obstante, la mayoría de ellas son genéricas, por lo que no es posible delimitar si algunas de las cuestiones comprometidas en el Campo de Gibraltar están recogidas. Así, el montante provincializado para Cádiz reserva casi 2,7 millones de euros para centros sanitarios, pero no se especifica si ahí están las obras del hospital Punta de Europa o en los centros de salud. En una partida ITI (5,5 millones) para modernización de espacios industriales deben estar incluidos los polígonos Cortijo Real y La Menacha en Algeciras y en la de centros de formación (5,2) el prometido para la industria. Igual ocurre en depuración (9,9 millones); la depuradora de Bolonia sigue a la espera.