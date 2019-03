La 'casa' de Paco de Lucía en Algeciras se hace realidad

La casa de Paco de Lucía en Algeciras ya es una realidad. El alcalde, José Ignacio Landaluce, y los tres hijos mayores del genio de la música firmarán este lunes en Madrid y el martes en Algeciras el convenio que supondrá el impulso definitivo para la construcción del Centro de Interpretación que honrará la vida y la obra del algecireño más universal.

Landaluce se ha citado en Madrid con Casilda y Lucía Sánchez Varela el lunes. El martes visitará al alcalde en Algeciras su hermano Curro. Con ello se cierra el acuerdo total con la familia que empezó a fraguarse con el convenio firmado con la viuda del artista, Gabriela Canseco, hace unos días. La familia da permiso al Ayuntamiento para recibir todo tipo de fondos de carácter artístico, bibliográfico o discográfico, referidos a la figura de Paco de Lucía.

Los propios familiares podrán realizar donaciones para enriquecer un espacio que, según explicó hace meses la delegada de Cultura, Pilar Pintor, una de las artífices del proyecto, nace con el gran objetivo de convertirse en el epicentro de la herencia artística de un músico cuya huella se encuentra en muchas partes del mundo.

“Ya tenemos todo el permiso de la familia, que siempre ha estado entregada a este proyecto y completamente involucrada en todo lo que tenemos pensado para mostrar al mundo el enorme legado de Paco de Lucía”, se felicitó ayer el alcalde, que destaca que el Ayuntamiento nunca ha tomado ninguna decisión sin contar con la familia. “Lo que me han dicho lo he hecho y no hay nada que se haya hecho que no esté autorizado, porque es así como debe ser”, explica el regidor.

El siguiente paso, ya definitivo, será la puesta en marcha del concurso público que determine la empresa que desarrollará el preproproyecto de este Centro de Interpretación Paco de Lucía, que estará ubicado en la antigua comisaría de la Policía Local, en la calle Ruiz Zorrilla, y que nacerá con la vocación de convertirse en museo.

El Ayuntamiento de Algeciras ha logrado 1,2 millones de euros de la Iniciativa Territorial Integrada (ITI), fondos europeos que gestiona la Junta de Andalucía, para construirlo.

Para ello los responsables municipales ya llevaban dos años en contacto con la empresa Global Consultants Zabalgoitia, designada por los herederos de Paco de Lucía para gestionar su herencia musical.

La intención es que el centro de interpretación no se quede solo en un espacio en el que disfrutar el legado de Paco de Lucía, sino que aspira a convertirse en un lugar de estudio del flamenco y la guitarra, con especial atención a los artistas que influyeon en el músico y en ese estilo de tocar de Algeciras que él fabricó. En una segunda fase del proyecto se contempla la construcción de un auditorio. Los técnicos municipales ya llevan tiempo trabajando en el pre-proyecto y ahora pondrán en marcha el concurso con la asistencia de asesores externos.