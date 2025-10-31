Prisión para los once detenidos de una red de tráfico de migrantes en el Estrecho de Gibraltar

Un juzgado de Ceuta ha dictado el ingreso en prisión de las once personas detenidas en Ceuta y en dos localidades de Andalucía, una de ellas Algeciras, por conformar una red de inmigración ilegal que se dedicaba al traslado de migrantes por el área del Estrecho de Gibraltar.

Según ha informado la Guardia Civil en un comunicado, los once detenidos han sido presentados este viernes ante el Juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta, después del traslado a la ciudad de cuatro detenidos en Algeciras y otros dos en Coín (Málaga).

Los once detenidos -cinco de ellos en Ceuta- fueron arrestados a principios de esta semana en el marco de la denominada Operación Barquera, desarrollada de forma simultánea tanto en Ceuta como en las dos localidades del sur peninsular.

Las once personas formaban parte de una organización criminal dedicada al pase de inmigrantes desde Marruecos hasta Ceuta y finalmente con destino a la península.

Este viernes el titular del Juzgado de Instrucción nº 6 de Ceuta ha ordenado el ingreso en prisión sin fianza de los once detenidos mientras que a uno de los arrestados se le imputó además de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y organización criminal otro de tráfico de drogas al encontrarle en el registro domiciliario una cantidad de hachís.

La organización se dedicaba a buscar candidatos en Marruecos, a los que a cambio de una cantidad económica de alrededor de los 8.000 euros los trasladaba a Ceuta en embarcaciones de pesca simulando ser marineros marroquíes con documentación falsa.

Las personas en situación irregular una vez se encontraban en territorio ceutí, se escondían en viviendas hasta que la organización conseguía trasladarla hasta territorio peninsular para dicho traslado los inmigrantes debían abonar una cantidad extra en torno a los 6.000 euros.

De dicha organización se destaca, según la Guardia Civil, el "grave desprecio" para la vida de los migrantes, atendiendo a la falta de seguridad en las travesías que efectuaban y que además se les relaciona con un supuesto desaparecido en fechas recientes.

Durante el transcurso de la investigación se puso de relieve la gran colaboración entre la Guardia Civil y la Gendarmería Real Marroquí, quien participó activamente en la fase final de la investigación.