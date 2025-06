La princesa Leonor llega este sábado a Ceuta a bordo de la fragata 'Blas de Lezo' tras cruzar el Estrecho de Gibraltar

Algeciras/La fragata Blas de Lezo, con la princesa Leonor a bordo, tiene previsto atracar este sábado, 21 de junio, en el puerto de Ceuta. La visita, aunque sin carácter oficial ni agenda pública, marca un hito en la instrucción militar de la heredera al trono, que pasará 48 horas en la ciudad autónoma como parte del despliegue naval Dédalo 25-2 de la Armada Española.

Según ha informado la agencia EFE citando fuentes portuarias, el buque de guerra atracará en el muelle de España junto al buque insignia Juan Carlos I, que lidera este despliegue expedicionario. Ambos barcos permanecerán en Ceuta entre el 21 y el 23 de junio en una escala técnica incluida en su recorrido por el Estrecho de Gibraltar y el Mediterráneo occidental.

Leonor de Borbón se encuentra embarcada en la Blas de Lezo desde el pasado 14 de junio, cuando zarpó desde Las Palmas para participar en uno de los ejercicios más exigentes de su formación como guardiamarina. Apenas unos días después de regresar a España tras cruzar el Atlántico en el Juan Sebastián de Elcano, la princesa se unió a estas maniobras de combate naval con fuego real, una experiencia inédita para ella.

Su primera experiencia real en combate simulado

La heredera al trono ha tomado parte activa en el ejercicio Sinkex-25, desarrollado los días 15 y 16 de junio frente a las costas de Canarias. En estas operaciones, la princesa vivió su primera experiencia de combate simulado a bordo de una fragata, en condiciones reales de máxima exigencia. Desde el Centro de Información y Combate del buque, presenció el lanzamiento de misiles Harpoon y torpedos contra un objetivo naval: un viejo barco dado de baja que fue hundido de forma controlada.

Más de 1.900 militares, 12 buques de guerra, 16 aeronaves de combate y un submarino participaron en el ejercicio, que supuso una auténtica prueba de fuego para la princesa. Fuentes de la Armada han destacado su implicación, capacidad de adaptación y actitud “impecable” en estas maniobras, consideradas clave en su preparación como futura capitana general de los Ejércitos.

Ceuta, una escala simbólica

La parada en Ceuta forma parte del despliegue Dédalo 25-2, un ejercicio naval que comenzó el 17 de junio y se prolongará hasta el 7 de julio, con escalas previstas también en Málaga y en varios puertos internacionales. El grupo de combate lo componen el portaaviones Juan Carlos I, la fragata Blas de Lezo y otras unidades navales.

Aunque la escala no se presenta como una visita institucional, la presencia de la princesa Leonor en Ceuta tiene un importante valor simbólico. Se trata de la primera vez que la heredera visita una de las ciudades autónomas como parte de su formación militar, en un contexto en el que tanto Ceuta como Melilla reclaman desde hace años una mayor visibilidad por parte de la Casa Real. Cabe recordar que el rey Felipe VI no ha visitado aún ninguna de las dos ciudades desde su gira autonómica posterior a la pandemia, en la que estuvieron ausentes.

De momento, no se ha hecho pública ninguna agenda oficial para su estancia en territorio ceutí, ni se han convocado actos abiertos a la prensa. No obstante, fuentes consultadas por El Faro de Ceuta apuntan que podría celebrarse un Sábado Legionario con carácter privado y que está prevista una recepción a las autoridades locales a bordo de la fragata, sin cobertura mediática. Tampoco se descarta que la princesa pueda salir a tierra el domingo 22 junto a sus compañeros de dotación naval, aunque esa posibilidad no ha sido confirmada.

Última etapa antes de San Javier

La escala en Ceuta se enmarca en la última fase del segundo curso de formación castrense de la princesa. Tras concluir sus cinco meses de navegación en el Juan Sebastián de Elcano —viaje que culminó con su regreso desde Nueva York en avión—, Leonor se reincorporó a la instrucción naval a bordo de la Blas de Lezo, donde permanecerá hasta el 3 de julio. Ese día está previsto su desembarco en el puerto de Gijón y su reencuentro con los compañeros de la Escuela Naval de Marín, donde recibirá su despacho de alférez.

Después de esta etapa marítima, la princesa comenzará en septiembre su tercer curso académico en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier (Murcia), donde continuará su formación como futura jefa suprema de las Fuerzas Armadas.