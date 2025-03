'Mi primer Peter Pan'. Para volar al País de Nunca Jamás

“Todos los niños crecen, excepto uno. No tardan en saber que van a crecer y Wendy lo supo de la siguiente manera. Un día, cuando tenía dos años, estaba jugando en un jardín, arrancó una flor más y corrió hasta su madre con ella. Supongo que debía estar encantadora, ya que la señora Darling se llevó la mano al corazón y exclamó: —¡Oh, por qué no podrás quedarte así para siempre!” . Este magistral inicio está en la memoria de todos los seguidores de Peter Pan.

Es cierto que la leyenda dice que todos los niños, tarde o temprano, se hacen mayores. Bueno, todos se hacen grandes, menos uno, y no hablo de Peter Pan. Si escuchas atentamente tu corazón notarás que allí continúa estando el niño, ese que querías abandonar, pero sigue agazapado, escondido y negándose a crecer en tu interior.

¿Y Wendy?: “Ay, ojalá pudieras quedarte así para siempre” esta frase es de su madre, pero seguro que muchas madres también la han realizado mirando con ojos ilusionados a sus hijos.

James Matthew Barrie en Londres, el 27 de diciembre de 1904, estrenó la obra teatral “Peter Pan; or, The Boy Who Would Not Grow Up” (Peter Pan, o el niño que no quería crecer). Tuvo un gran éxito en el Duke of York’s Theatre, con más de una década en cartel. En esta obra de teatro, Peter Pan es un niño cercano a la pubertad que vive en la isla de Never Land (Nunca Jamás), lugar adonde lleva a Wendy Darling y a sus hermanos para vivir aventuras entre los piratas, los niños perdidos, las sirenas y los indios.

En 1906, se publica la novela “Peter Pan in Kensington Gardens” (Peter Pan en los jardines de Kensington), que contiene los seis capítulos sobre este personaje. Las modificaciones al texto son mínimas.

Más adelante, en el año 1910 se adaptó a la novela que se ha convertido en un gran Clásico de la Literatura Universal. Ella es una adaptación, con ciertos cambios, de la obra representada, aunque mantiene la línea del argumento principal.

En 1929 J. M. Barrie donó al hospital pediátrico “Great Ormond Streetsta” todos los beneficios que se generara con su personaje. En 1988, vencido los derechos, ya que se habían cumplido cincuenta años de la muerte del autor, se efectuó una enmienda excepcional a la ley de derechos de autor a perpetuidad en el Reino Unido y hasta 2007 en el resto de Europa. En España la mayoría de los textos publicados continúan realizando la donación.

Este texto lleva más de cien años volando por nuestras bibliotecas. Prosigue con la frescura del primer día, no ha envejecido, como su personaje, ni un día. Una de las grandezas que tiene es que gusta por igual a mayores y a pequeños. Podemos afirmar que es un clásico para todas las edades. Peter Pan ya es parte de nuestra Cultura Universal, ha saltado del papel para convertirse en ser viviente, pero hoy no hablaremos del síndrome Peter Pan.

Peter Pan es un niño de “altos vuelos” que invita a Wendy y a sus dos hermanos a visitar la isla de “Nunca Jamás” y conocer a los niños perdidos que viven en ella. Peter Pan desea que Wendy se convierta en la madre de todos ellos. Pero como en todas las buenas aventuras también tenemos los antagonistas, el Capitán Garfio y sus piratas. El Capitán Garfio es perseguido por el “Tiempo”, que en realidad es un cocodrilo, y que se lo quiere comer, como el paso del tiempo nos devora a todos. Tampoco nos podemos olvidar de Campanilla, el hada que siempre acompaña a Peter Pan.

En nuestras librerías tenemos muchas ediciones distintas de “Peter Pan”, pero nos centramos en tres dirigidas para un público muy diferente:

“Peter Pan Anotado” Edición, introducción y notas de María Tatar. Traducción de Axel Alonso Valle. Editorial Akal, tapas duras, tamaño 26 x 20, con 504 páginas. Este libro tiene múltiples fotografías, información detallada de los pasos dados por su autor. También tiene muchas ilustraciones de Mabel Lucie Attwell, F.D. Bedford, Kathleen Alkins y Arthur Rackham. Su salida al mercado se apoyó en la celebración del centenario de la obra. Es recomendado para adultos, o para el uso en familia.

Tiempo de lectura: Más de 10 horas.

“Peter Pan” Traducción de Mauro Armiño. Editorial Edelvives, tapas duras enteladas, tamaño 19,5 x 27,5 cm con 368 páginas. Las ilustraciones son de Antonio Lorente del que ya hemos traído otras de sus publicaciones como “Genios” o “Las aventuras de Tom Sawyer”. Las ilustraciones de Antonio Lorente le aportan una novedosa y moderna mirada. Este volumen incluye el texto original íntegro de James M. Barrie y la versión íntegra de las novelas “Peter Pan en los jardines de Kensington” y “Peter Pan y Wendy”. Recomendado a partir de los 8 años.

Tiempo de lectura: Más de 6 horas.

Y para el final tenemos “Mi primer Peter Pan”. Adaptación de Isabel Carril, Beatriz Rodríguez-Rabadán y Paloma Cavero Coll. Ilustrado por Albertoyos. Editorial Almuzara, tapas blandas, tamaño 20 x 15 cm, con 48 páginas. Va dirigido a los más pequeños de casa y del colegio, con frases cortas y asequibles para ellos y de esta forma introducirlos rápidamente en la historia. Funciona como un álbum ilustrado. El texto se presenta con dos tipos de letras, mayúscula y manuscrita, de esta forma se permite a los pequeños lectores elegir la que prefiera y les facilitará pasar de un tipo de letra al otro. Mi primer Peter Pan es parte de una encantadora colección de cuentos con ilustraciones y textos pensados para que los primeros lectores los comprendan y les gusten. Tras la lectura tenemos distintos juegos de comprensión lectora: Adivinar, Investigar, descubrir y crear. También dispone de una pequeña guía sobre la comprensión lectora para educadores y padres. Recomendado a partir de los 3 años.

Tiempo de lectura unos 30 minutos, con sus actividades algo más.

Los pequeños lectores recomiendan: Valeria Roldán Castillo, alumna de 4º de primaria: “Había una vez un niño que se llamaba Peter Pan que nunca quería crecer. Un día fue a una casa en la que vivían una madre con sus tres hijos. Wendy la mayor, el mediano Juan y el pequeño Miguelito, también tenían una perra llamada Nana. Wendy les contaba cuentos a sus hermanos y el que más les gustaba era el de Peter Pan. Peter Pan estaba escuchando los cuentos, abrió la ventana y aunque los niños se asustaron, Peter Pan les explicó que quería que fueran a Nunca Jamás, que podrían ir con los polvos mágicos de las hadas. Y así se fueron a Nunca Jamás a conocer a los niños perdidos. Pero unos piratas atraparon a los niños perdidos para lanzarlos al mar. No cuento más porque se tiene que leer el libro. Cuando leí este libro me asusté porque a ver si el Capitán Grafio tiraba a alguien al mar, y me sentí alegre por el final. Le recomiendo el libro a mi hermano Lucas y a todos los que tengan mucha imaginación y les gusten los libros de aventura.”

“Peter Pan” está en nuestras librerías esperándote en muchas ediciones distintas, para todos los niveles y gustos. Con el podemos trabajar los valores de la amistad, las relaciones familiares, la convivencia en el aula y en nuestra sociedad, la necesidad de ser seres empáticos, la resolución de los conflictos, la estimulación de la imaginación del alumnado y por supuesto el amor a la lectura.

Dejad que Peter Pan se cuele por las ventanas de vuestras aulas y de vuestras casas para que os descubra la Isla de Nunca Jamás.

Actividades con su lectura

Como siempre las realizamos en tres momentos.

Antes de empezar a leer: Peter Pan es un personaje literario, pero también es un icono de nuestra sociedad, ¿Lo conoces? ¿Sabes quién es? ¿Es un duende malcriado? ¿Es un niño adorable y juguetón? ¿Es un líder infantil? ¿Es el abusón del grupo? Indicad las razones de vuestras respuestas.

Peter Pan es un personaje literario, pero también es un icono de nuestra sociedad, ¿Lo conoces? ¿Sabes quién es? ¿Es un duende malcriado? ¿Es un niño adorable y juguetón? ¿Es un líder infantil? ¿Es el abusón del grupo? Indicad las razones de vuestras respuestas. Durante la lectura: A Peter Pan le fascinan las historias que cuenta Wendy a sus hermanos y por ello se la lleva a Nunca Jamás ¿Qué historia fascinante te inventarías para visitar esta Isla Fantástica? Primero la escribes y después nos la cuenta.

A Peter Pan le fascinan las historias que cuenta Wendy a sus hermanos y por ello se la lleva a Nunca Jamás ¿Qué historia fascinante te inventarías para visitar esta Isla Fantástica? Primero la escribes y después nos la cuenta. Finalizado el libro: ¿Se te ha escapado tu sombra alguna vez? ¿Dónde iría tu sombra si se escapase? Crea una historia en la que tu sombra sea la protagonista.

Autoría

Jamés Matthew Barrie Kirriemur (Reino Unido). Dramaturgo y novelista escocés. Fue el segundo hijo de una familia de diez hermanos. Su padre murió cuando él tenía diez años, marcándole la unión con su familia y la responsabilidad. En primer lugar, se dedicó al periodismo, pero rápidamente compaginó el periodismo con la creación literaria tanto en la narrativa como la dramaturgia. La mayoría de sus amistades se centraba entre escritores como George Bernard Shaw, Arthur Conan Doyle, Thomas Hardy y George Meredith, y con Robert Louis Stevenson mantuvo una extensa correspondencia pero nunca se conocieron personalmente. El matrimonio Arthur Llewelyn Davies y Sylvia du Maurier marcaron su vida, ya que se sintió parte de ellos y de sus hijos, especialmente con Peter y con Michael. El nacimiento de Peter fue plasmado por Barrie en una novela que tituló “El pajarito Blanco”, donde aparecería por primera vez Peter Pan, que podía volar gracias al polvo de hadas. Al morir el matrimonio Barrie se hizo cargo de los niños.