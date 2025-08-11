El tiempo del 11 al 17 de agosto: siguen la ola de calor y el levante en el Campo de Gibraltar

La playa de El Rinconcillo, en Algeciras.

El viento de levante, la sensación de bochorno y el calor seguirán siendo los protagonistas de la semana meteorológica en el Campo de Gibraltar. La ola de calor que azotará España se dejará notar en la comarca con altas temperaturas, pero sin la activación de niveles de aviso a la población, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Lunes 11 de agosto

La semana comenzará con día mayormente soleado y caluroso, con máximas cercanas a los 28 °C y mínimas de unos 22 °C. El ambiente se sentirá algo pesado por la humedad y el levante.

Martes 12 de agosto

Cielo despejado y elevadas temperaturas: hasta los 30 °C de máxima y alrededor de 22 °C de mínima; día cálido y suave. Será el día más caluroso de la semana.

Miércoles 13 de agosto

Predomina el sol, el aire se verá cargado por la humedad. Las temperaturas oscilan entre los 23 °C de mínima y los 29 °C de máxima.

Jueves 14 de agosto

Continúan las condiciones cálidas y soleadas, con 29 °C de máxima y 23 °C de mínima; ambiente pesado.

Viernes 15 de agosto

Sol y calor monótono: máxima de 29 °C, mínima de 23 °C; se mantiene el calor intenso.

Sábado 16 de agosto

Cielos despejados y ambiente cálido y húmedo; entre 22 °C (mín.) y 28 °C (máx.).

Domingo 17 de agosto

Día cálido para despedir la semana, con máximas alcanzando los 29 °C y mínimas en torno a 21 °C; ambiente muy caluroso.