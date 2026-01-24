El precio de la vivienda pisa el freno en el Campo de Gibraltar: sube menos, se vende rápido y compra el vecino

El mercado inmobiliario del Campo de Gibraltar mantiene el pulso, pero empieza a mostrar señales de moderación. Así lo refleja el barómetro inmobiliario correspondiente al segundo semestre de 2025 elaborado por la Asociación de Gestores Inmobiliarios de la provincia de Cádiz (GICA), a petición de Europa Sur, que confirma una desaceleración en el crecimiento de los precios, sin que ello haya supuesto una caída de la actividad ni del interés comprador.

El estudio, basado en las respuestas de agencias que operan directamente en municipios como Algeciras, La Línea de la Concepción y Los Barrios, dibuja un mercado eminentemente residencial, muy alejado de dinámicas especulativas y claramente orientado a dar respuesta a la demanda real de vivienda. Quedan fuera del análisis zonas más turísticas y exclusivas como Tarifa o Sotogrande (San Roque), que lideran el coste por metro cuadrado en la comarca y responden a lógicas distintas.

Uno de los datos más significativos es el rango de precios en el que se concentran las operaciones. El 73% de las compraventas se sitúa entre los 100.000 y los 200.000 euros, mientras que el 27% restante corresponde a viviendas de entre 200.000 y 300.000 euros. Las operaciones por encima de ese umbral son prácticamente inexistentes, lo que consolida al Campo de Gibraltar como un mercado de precios medios y contenidos, en línea con la media provincial.

En cuanto a la evolución de los precios, el barómetro constata que el crecimiento pierde intensidad. El 40% de las agencias detecta subidas moderadas, de entre el 0% y el 10%, y otro 40 % las sitúa entre el 10% y el 20%. Solo un 20% apunta a incrementos superiores al 20%, circunscritos a inmuebles muy concretos, generalmente bien ubicados o con una oferta especialmente escasa. Una moderación que, según el sector, no ha enfriado la demanda.

El perfil del comprador refuerza esa lectura de mercado estable. Casi la totalidad de las operaciones analizadas corresponde a vivienda habitual, un porcentaje muy superior al provincial, donde este tipo de compra ronda el 68%. Además, el 70% de los compradores son locales, frente a un 30% procedente de otras provincias, sin presencia relevante de demanda internacional.

La agilidad en los plazos de venta es otro de los indicadores destacados. El 60% de las viviendas se vende en un periodo de entre cuatro y ocho semanas, y un 20% lo hace en menos de un mes. Solo otro 20% necesita entre ocho y doce semanas, normalmente en casos de precios menos ajustados al mercado. En conjunto, los tiempos son incluso mejores que la media provincial.

Trabajadoras en la inmobiliaria Surhome, en la avenida Fuerzas Armadas de Algeciras. / Vanessa Pérez

Las agencias inmobiliarias del Campo de Gibraltar valoran el estado del mercado con una nota media de 7,7 sobre 10, reflejo de la confianza en su comportamiento a corto plazo. No obstante, todas coinciden en señalar un problema estructural que sigue condicionando la evolución del sector.

“El Campo de Gibraltar presenta un mercado muy coherente con el conjunto de la provincia, pero con una fortaleza añadida: la clara orientación a la vivienda habitual y al comprador local, lo que aporta estabilidad y reduce los riesgos de volatilidad”, explica el vicepresidente de GICA, Lucas Carrasco, quien advierte de que “la falta de oferta suficiente, especialmente en precios accesibles, sigue siendo el principal cuello de botella, un problema común a toda la provincia de Cádiz”.

De cara a 2026, GICA insiste en la necesidad de incrementar la oferta de vivienda asequible, agilizar los desarrollos urbanísticos y reforzar la seguridad jurídica para consolidar un mercado equilibrado que permita atender la demanda real de familias y jóvenes en una comarca estratégica como el Campo de Gibraltar.