Una cooperativa promueve 28 viviendas en el centro de Algeciras con precios que alcanzan los 400.000 euros

Recreación exterior del edificio Puntal del Parque, proyectado en la avenida Capitán Ontañón, junto al parque María Cristina, en el centro de Algeciras.

Las venta de nuevas viviendas regresa al eje de la avenida Capitán Ontañón, en pleno centro de Algeciras. Una cooperativa de viviendas está tras una promoción de 28 pisos, bautizada como Puntal del Parque, con precios que alcanzan los 434.500 euros (IVA incluido). El edificio todavía no ha comenzado a construirse y se levantará junto al parque María Cristina, el pulmón verde del centro de la ciudad.

El proyecto incluye viviendas de uno, dos, tres y cuatro dormitorios, además de plazas de garaje privadas, trasteros y locales comerciales en planta baja. Según la información facilitada por la cooperativa, el edificio contará también con un ático de tres dormitorios y amplia terraza, así como con un espacio público abierto frente a la fachada principal, lo que permitirá vistas despejadas desde las viviendas orientadas al parque.

Infografía del futuro inmueble de 28 viviendas que se levantará en uno de los solares de Capitán Ontañón. / Flatgest

Qué pisos quedan disponibles y a qué precio

A día de hoy, las viviendas de uno y dos dormitorios ya están vendidas, aunque según la página web de la promotora, los precios de salida se situaban en 170.500 euros para los pisos de un dormitorio (unos 68 metros cuadrados) y en 187.000 euros para los de dos dormitorios (alrededor de 73 metros).

La comercialización se centra ahora en las viviendas de mayor tamaño. Los pisos de tres dormitorios, con una superficie aproximada de 140 metros cuadrados, parten de 330.000 euros, mientras que los de cuatro dormitorios, de unos 160 metros cuadrados, lo hacen desde 380.000 euros, con variaciones según la altura.

Simulación de un salón-comedor del futuro edificio de Capitán Ontañón, en una promoción que contempla pisos de hasta cuatro dormitorios. / Flatgest

Promoción en régimen de cooperativa

Puntal del Parque se desarrolla bajo el modelo de cooperativa de viviendas, una fórmula regulada por la Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas que permite a los socios adquirir los pisos a precio de coste. La cooperativa destaca, entre otras cuestiones, la existencia de cuentas especiales y avales para las cantidades aportadas, así como la participación de los socios en la toma de decisiones a través de una asamblea.

La gestión administrativa, jurídica y técnica del proyecto recae en una empresa especializada en cooperativas, encargada de coordinar desde la fase de comercialización hasta la entrega de las viviendas, pasando por la contratación de la financiación y la supervisión de las obras.

Imagen virtual del interior de una de las viviendas aún en fase de proyecto, incluida en la promoción residencial junto al parque María Cristina. / Flatgest

Un solar con una larga historia urbanística

El edificio que ahora se anuncia no es nuevo en el debate urbano de Algeciras. El solar situado junto al edificio I+D+i y el centro documental José Luis Cano lleva años pendiente de desarrollo, tras varios intentos fallidos y cambios en la planificación.

Ya en 2017 se anunció una promoción en ese mismo emplazamiento, entonces bajo el nombre de edificio José Luis Cano, con 32 viviendas y precios muy inferiores a los actuales. Aquella operación no llegó a materializarse y generó un intenso debate político, ya que el Ayuntamiento trató inicialmente de evitar la edificación para no restar visibilidad a los equipamientos públicos colindantes.

Hace ocho meses, en mayo de 2025, la Gerencia Municipal de Urbanismo aprobó un paquete de proyectos para la construcción de 106 viviendas en la ciudad, de las cuales 28 correspondían precisamente a esta promoción de Capitán Ontañón.

Aunque la promoción se articula a través de la cooperativa Flatgest, el solar sobre el que se levantará el edificio está vinculado históricamente a la inmobiliaria Aldía. La actual iniciativa retoma así un desarrollo largamente aplazado en la actual "milla de oro" del centro de Algeciras.