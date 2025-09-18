La Policía Nacional recupera 22 vehículos robados en Algeciras durante la Operación Paso del Estrecho

La Policía Nacional ha recuperado 22 vehículos de media y alta gama durante el dispositivo especial desplegado en el marco de la Operación Paso del Estrecho en Algeciras. La intensificación de los controles, tanto en la ciudad como en el Puesto Fronterizo Marítimo, permitieron detectar numerosos intentos de traslado ilegal de vehículos hacia Marruecos.

En este punto fronterizo los agentes intervinieron nueve automóviles, la mayoría con destino a organizaciones criminales que pretendían distribuirlos posteriormente en diferentes países africanos. Las mafias empleaban documentación falsificada y cambios fraudulentos de titularidad para ocultar a los legítimos propietarios, siendo las empresas de alquiler, sus principales objetivos, al desconocer en muchos casos la localización real de los vehículos sustraídos.

La Policía Nacional registró un repunte en el uso de vehículos robados por parte de redes criminales vinculadas al tráfico de estupefacientes y al suministro de combustible para narcolanchas. Para estas actividades ilícitas se utilizaban principalmente furgonetas y todoterrenos de gran potencia y capacidad de carga. El dispositivo policial detuvo a 11 personas como presuntas responsables de los delitos relacionados con la sustracción de vehículos. Además, practicaron varias detenciones más por falsedad documental, al tratar de eludir obligaciones fiscales y de tráfico.