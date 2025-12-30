La Policía Nacional interviene más de 112.000 litros de combustible para narcolanchas en 2025

La Policía Nacional ha cerrado el año 2025 con "cifras récord" en la lucha contra el petaqueo - el abastecimiento de combustible para narcolanchas- tras desarrollar siete operaciones específicas que se han saldado con 26 personas detenidas, más de 112.000 litros de gasolina retirados del mercado ilícito y la intervención de más de 4.500 petacas en la bahía de Cádiz y el Estrecho.

Este balance anual refleja, según ha explicado la Policía en un comunicado, "una presión constante sobre las redes logísticas del narcotráfico, orientada a desarticular las infraestructuras de abastecimiento de combustible utilizadas por embarcaciones de alta velocidad dedicadas al tráfico de drogas".

En este contexto se enmarca la última actuación del año, desarrollada en El Puerto de Santa María, donde agentes de la Comisaría Local de El Puerto de Santa María–Puerto Real han detenido a cuatro personas cuando manipulaban un importante cargamento de combustible en una zona residencial.

La intervención se produjo en la noche del pasado día 18, tras un aviso recibido en la Sala 091 que alertaba de la carga de garrafas en una furgoneta blanca en la calle Manta. A la llegada de las patrullas, los agentes localizaron el vehículo con el motor en marcha y a cuatro individuos en su entorno.

Durante el registro, los policías intervinieron una navaja con una hoja de 12 centímetros a uno de los detenidos, al que le constaba en vigor una prohibición judicial de tenencia de armas, y han percibido un fuerte olor a gasolina.

En la inspección del vehículo se localizaron 75 garrafas de 25 litros cada una, lo que supone un total de 1.875 litros de combustible, almacenados en condiciones precarias en una calle habitada, lo que representaba un riesgo real e inminente para la seguridad ciudadana.

Ante esta situación, los agentes trasladaron la furgoneta hasta dependencias policiales con extremas medidas de seguridad y detuvieron a los cuatro implicados, en una actuación que ha supuesto el "broche final" a un año de intensa actividad policial contra el "petaqueo" en la zona.