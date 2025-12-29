Vigilancia Aduanera incauta en el Puerto de Algeciras más de dos toneladas de cocaína escondidas en piñas de Costa Rica

El Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) de la Agencia Tributaria ha intervenido un alijo de más de dos toneladas de cocaína en una operación realizada el pasado 11 de diciembre en el Puerto de Algeciras. Los más de 2.000 kilos de droga venían camuflados en un contenedor de piñas procedente de Costa Rica que iba a ser entregada a las redes del tráfico de drogas mediante la conocida práctica del gancho ciego, según han explicado a Europa Sur fuentes de la investigación. De momento, no hay detenidos por las autoridades.

Vigilancia Aduanera detectó la cocaína en una inspección al buque CMA CGM Better Ways, un portacontenedores con bandera de Malta, habitual en las rutas de comercio atlánticas entre centroamérica y surámerica y Europa. El contenedor cargado con las más de dos toneladas de droga iba junto a otros dos cajones de mercancías que dieron resultado negativo en los preceptivos controles.

El Puerto de Algeciras ejerce como puerta de entrada en Europa de buena parte de las frutas que proceden del continente americano, como es el caso de las piñas. No es la primera vez que los narcotraficantes utilizan este producto para intentar introducir un cargamento; de hecho Aduanas interceptó en 2024 más de una tonelada de cocaína en otra remesa de piñas de un carguero procedente de Panamá. Más sonada fue en ese mismo año la trama de narcotráfico descubierta tras la incautación récord de 13 toneladas de cocaína en la dársena algecireña, en esta ocasión, entre bananas procedentes de Ecuador.

El muelle de contenedores del Puerto de Algeciras se mantiene como una de las principales vía de entrada de cocaína de España -junto a Valencia y Barcelona- a pesar de la continua comunicación con las autoridades de los países de origen de la droga a través de la Red de Fiscales Iberoamericanos. Los narcotraficantes emplean cargamentos de piñas, bananas, aguacates, melones o sandías como caballo de Troya para expandir sus tráficos y redes criminales desde el sur de Europa.

Gancho ciego

La modalidad de gancho ciego o rip-off consiste en introducir la cocaína de forma parasitaria en el interior de un contenedor de los usados en el transporte de mercancías por vía marítima, junto con la mercancía legal, sin conocimiento del operador que gestiona el envío legal, ni de las empresas exportadoras e importadoras.

Una vez situados los contenedores en el puerto, son los miembros de la organización, conocidos como rescatadores, los encargados de la recogida, quienes acceden clandestinamente al contenedor, fuerzan el precinto, extraen la droga, y vuelven a cerrar colocando un nuevo precinto falso.

El buque 'CMA CGM Better Ways'.

El auge de la cocaína se ha convertido en el principal quebradero de cabeza para las Fuerzas de Seguridad españolas en los últimos años. Según los datos de la Estadística Anual de Drogas 2024, publicados el pasado mes de julio por el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado del Ministerio del Interior, se registró una subida de las incautaciones de cocaína de un 5,2% hasta alcanzar las 123 toneladas intervenidas durante ese año, un periodo en el que la presión policial sobre las redes de narcotráfico provocó la caída del hachís un 44% a los niveles más bajos en dos décadas.

El Puerto algecireño fue el epicentro de algunas de las grandes operaciones antidroga en lo referente a la cocaína. A comienzos del año que ahora termina, Interior desveló que las Fuerzas de Seguridad españolas triplicaron las incautaciones de cocaína en España en sólo cinco años, una tendencia que el Gobierno relaciona con el excedente de producción en el cultivo de hoja de coca en los países de origen, en referencia a América Latina.