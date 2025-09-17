La Policía Nacional desmantela un centro logístico de distribución de gasolina para narcolanchas vinculada al Campo de Gibraltar

Agentes de la Policía Nacional, en el marco de una investigación desarrollada por la Udyco Bahía de Cádiz, han desmantelado una organización criminal dedicada al suministro de combustible y víveres a narcolanchas. La operación se ha saldado con la incautación de 17.000 litros de gasolina y la detención de ocho personas, entre ellas un menor de edad y varios individuos con antecedentes policiales.

La investigación comenzó tras detectarse que un grupo asentado en un chalet de Puerto Real, vinculado al Campo de Gibraltar, realizaba constantes operaciones de abastecimiento a embarcaciones rápidas empleadas en el narcotráfico. Los agentes comprobaron durante semanas el inusual movimiento de garrafas de gasolina en la vivienda, lo que motivó un dispositivo de vigilancia y seguimiento.

Las pesquisas permitieron identificar un camión que surtía de carburante al chalet, lo que llevó a los investigadores hasta un polígono industrial en Arahal (Sevilla). Allí localizaron una nave que funcionaba como centro de almacenamiento y distribución de combustible, operando como nodo logístico para distintos grupos de petaqueros en las costas de Huelva, Cádiz y Málaga.

Según fuentes policiales, la estratégica ubicación de la nave —a más de 150 kilómetros de la costa— facilitaba el reparto constante de carburante mediante camiones y furgonetas, manteniendo la actividad casi sin interrupción. Mientras, el chalet de Puerto Real cumplía otra función: organizar las operaciones de carga a las narcolanchas. Para ello, la organización disponía de furgonetas, vehículos lanzadera y hasta una embarcación semirrígida lista para trasladar las petacas al mar.

La intervención policial se produjo cuando los investigados preparaban una nueva operación. En ese momento, fue interceptada una furgoneta que transportaba 220 garrafas —unos 5.000 litros de gasolina—. Posteriormente, en la nave de Arahal se hallaron otras 427 garrafas y dos bidones de 1.000 litros, sumando un total de 17.000 litros de combustible.

En los registros, además de la gasolina, se incautaron dinero en efectivo, víveres, una embarcación y otros efectos empleados en la logística de abastecimiento. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.