Persecuciones a alta velocidad en el Estrecho: la Guardia Civil de Algeciras interviene casi siete toneladas de hachís a dos narcolanchas

El Servicio Marítimo de la Guardia Civil de Algeciras ha asestado un duro golpe al narcotráfico en aguas del Estrecho de Gibraltar con la incautación de más de 6,7 toneladas de hachís en el transcurso de dos intervenciones llevadas a cabo durante el pasado fin de semana. Las intervenciones, que se saldaron con la recuperación de 172 fardos lanzados al mar por los ocupantes de las narcolanchas perseguidas, suponen aprehensiones de droga con un valor en el mercado ilícito que superaría los 9 millones de euros.

La primera actuación tuvo lugar el sábado, cuando las patrullas marítimas detectaron una embarcación sospechosa navegando a una milla al sur de Punta Camarinal. El rumbo y la velocidad de la nave levantaron las sospechas de los agentes, que de inmediato activaron una embarcación del Servicio Marítimo de Algeciras para interceptarla. Al percatarse de la persecución, los ocupantes de la lancha pusieron rumbo hacia la costa de Ceuta, donde se incorporó al seguimiento otra patrullera del Instituto Armado. La presión ejercida por los guardias civiles obligó a la tripulación a desprenderse de su carga, arrojando los fardos al mar en un intento de aligerar peso y huir.

Finalmente, los agentes lograron recuperar 56 fardos de hachís que, tras su traslado a dependencias oficiales, arrojaron un peso superior a 2.200 kilos.

Un día después, el domingo 14, se produjo la segunda intervención. En esta ocasión, la embarcación sospechosa fue localizada a una milla al sur de Tarifa. Nuevamente, el Servicio Marítimo de Algeciras desplegó una de sus patrulleras para interceptarla. A bordo viajaban seis varones y una carga de numerosos fardos de arpillería.

Durante la persecución, los narcotraficantes emplearon la misma estrategia que en la jornada anterior, lanzando la droga al mar para evitar su captura. Sin embargo, la rápida intervención de los agentes permitió recuperar 116 fardos que contenían hachís, con un peso superior a los 4.500 kilos.

El balance del fin de semana es contundente: 6.700 kilos de hachís incautados y la desarticulación de dos operaciones de introducción de droga procedente de Marruecos a través del Estrecho, una de las rutas más utilizadas por las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico.

Las diligencias instruidas han sido puestas ya a disposición de la Autoridad Judicial, mientras la Guardia Civil mantiene activos sus dispositivos de vigilancia marítima en la zona, considerada un punto estratégico en la lucha contra el tráfico de drogas hacia Europa.