Interior prepara un nuevo Plan Especial Seguridad del Campo de Gibraltar contra el narcotráfico para el período 2026-2029

El ministerio del Interior prepara la quinta edición del Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar, que ejecutará en el período 2026-2029 para continuar su lucha contra las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico en la costa andaluza desde Huelva hasta Almería y por el interior, a través del Guadalquivir, hasta Sevilla. Así lo ha confirmado este martes el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en una sesión de control al Gobierno en el Senado.

Interior diseñó el Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar en julio de 2018 para atajar el notable y progresivo deterioro de la seguridad ciudadana detectado entonces en la comarca como consecuencia de la actuación de organizaciones delictivas dedicadas al contrabando y el narcotráfico. El detonante fue el asalto el hospital de La Línea el 6 de febrero de 2018 por parte de una docena de personas, la mayoría encapuchadas, que liberaron a Samuel Crespo, que había sido detenido por la Policía Nacional tras una persecución por las calles del Zabal.

Dados los buenos resultados, -permitió "estrangular la actividad de las organizaciones que explotaban las rutas del narcotráfico del Estrecho", según el Gobierno- el plan fue prorrogado en 2020 y ampliado al conjunto de las provincias de Cádiz, Málaga y Huelva, y de nuevo en 2022, extendido también a las provincias de Almería, Granada y Sevilla. De este modo las fuerzas de seguridad se adapataban al desplazamiento de las estructuras operativas y logísticas de las organizaciones criminales hacía otras localizaciones de la geografía andaluza debido a la presión de los agentes.

Policías nacionales, en una intervención contra el narcotráfico. / Erasmo Fenoy

Para el periodo de 2024-25, el actual, el Gobierno prevé una inversión total de 200 millones de euros, según el ministro. El año pasado tuvo una dotación económica de 36,9 millones de euros a invertir en el refuerzo de plantillas y la dotación de medios. El resultado fue que las unidades de Policía Nacional y Guardia Civil que operan bajo las directrices del plan impulsaron un total de 12.068 operaciones policiales contra las organizaciones que se dedican al narcotráfico y el contrabando en las seis provincias andaluzas en las que se despliega dicho plan especial, que se saldaron con un total de 5.911 detenidos y 264.572 kilogramos de droga incautada.

Estas 12.068 operaciones policiales contra el narcotráfico realizadas en 2024 son 3.629 más que durante el año anterior, un 43 por ciento más. De las desplegadas el pasado año, 11.391 golpearon redes dedicadas al narcotráfico y el contrabando (un 44,7 por ciento más que el año anterior), mientras que otras 677 se centraron en las infraestructuras de blanqueo de los beneficios obtenidos por estas redes o de apoyo logístico (un 19 por ciento más que en 2023).

Desde el inicio del Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar, sin contar los datos pendientes de ratificar de este año, la Policía Nacional y la Guardia Civil han impulsado 34.275 operaciones policiales, 30.838 por narcotráfico y contrabando y 3.437 por delitos de blanqueo de capitales y otros.

A 31 de diciembre de 2024, las plantillas de Policía Nacional y Guardia Civil en las seis provincias de despliegue del Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar habían aumentado un 11,8 por ciento respecto de 2018.

Previsiblemente, el quinto plan mantendrá el acento que ya puso el primero en la necesidad de mejorar la colaboración ciudadana y conseguir una total imbricación de las estructuras y servicios policiales especializados con las organizaciones y entidades locales que representan a los sectores y colectivos afectados por el fenómeno del narcotráfico.

El plan pretende con ello incrementar la confianza social en las Fuerzas de Seguridad y favorecer un intercambio fluido de información que mejore el conocimiento policial sobre posibles nuevos fenómenos derivados de la criminalidad que afecten a la seguridad ciudadana y el bienestar social para ajustar la respuesta preventiva y operativa de las unidades policiales a la realidad social.