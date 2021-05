La plantilla del juzgado de Violencia sobre la Mujer reclama más personal y mejores instalaciones

Los trabajadores del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Algeciras, que atiende los casos de toda la comarca, han celebrado este jueves un paro de protesta con el que han buscado evidenciar su situación de sobrecarga y precariedad de las instalaciones en las que ejercen.

La protesta ha contado con el apoyo de todo el personal del Palacio de Justicia y del sindicato Comisiones Obreras. Durante un cuarto de hora, la plantilla se ha concentrado para dar a conocer la situación en que la se encuentran los trabajadores, sometidos a "jornadas laborales que exceden con creces el horario de trabajo legalmente establecido" así como las “deplorables instalaciones” que han de sufrir las víctimas. Según CCOO, las usuarias han de permanecer horas "en unas dependencias claramente indignas”.

Entre las demandas, el colectivo reclama el nombramiento de un juez y de un letrado de la Administración de justicia de apoyo. Los afectados lamentan que tampoco se han acometido las obras necesarias para el acondicionamiento de las instalaciones.

Los trabajadores de esta sede recuerdan que ya realizaron un paro el pasado 12 de noviembre y que siete meses después de que el Juzgado asumiera las causas de toda la comarca aún no se han adoptado estas mejoras.

El portavoz de los trabajadores ha subrayado que en lo que llevamos de año “hemos realizado más de 500 actuaciones, lo que nos ha supuesto que muchos días nos hayamos ido a nuestros domicilios a las diez de la noche, ya que cada día atendemos entre 5 a 12 víctimas de toda la comarca”.

“Han transcurrido más de siete meses desde que la extensión de la jurisdicción del juzgado es efectiva, y desde las administraciones competentes (Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía y Tribunal Superior de Justicia de Andalucía) no se han adoptado las medidas necesarias. No se ha nombrado un juez de apoyo a la magistrada titular ni un letrado de la Administración de Justicia de apoyo a la letrada de la Administración de Justicia titular y no se han acometido las obras necesarias para el acondicionamiento de las instalaciones del juzgado”, han denunciado.

El real decreto de julio de 2020 para la unificación en Algeciras en un solo juzgado de todos los casos de violencia sobre la mujer de todo el Campo de Gibraltar especificaba que la meta de esta medida era "combatir la sobrecarga" que soportaban "un número importante de juzgados de Instrucción y de Primera Instancia que compatibilizan la materia de violencia de género con las del resto del orden jurisdiccional penal, además de cumplir lo acordado en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, en concreto la medida relativa al mantenimiento de la ampliación de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer a más partidos judiciales solo si repercute en una mejora cualitativa de la atención y en los medios con los que se cuenta".