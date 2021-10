El Plan especial de seguridad lleva a la detención de 34 agentes por contactos con narcotraficantes

El Plan Especial contra el Narcotráfico en el Campo de Gibraltar, puesto en marcha en 2018, ha marcado "un antes y un después" también en la lucha contra la corrupción de los agentes de la zona, según asegura a Efe Miguel Angel Ramos, portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) en Cádiz.

En ese periodo han sido detenidos por contactos con narcos 34 agentes, entre ellos el que fuera jefe de la Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras.

Pero la situación sigue preocupando, según un atestado que el Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil y la Brigada de Estupefacientes de la Policía han remitido a la Audiencia Nacional y en el que exponen que "existe un grave problema de corrupción policial en el sur de España", según ha publicado eldiario.es.

Miguel Ángel Ramos, que trabaja en La Línea de la Concepción, explica que las redes del narcotráfico siempre han tratado de tentar a los agentes de la zona.

"Fui a comprarme una moto a una tienda de La Línea de La Concepción. Yo pedí una de 2.500 euros. Allí mismo me dijeron que cogiera una que valía 12.000 euros, que la probara y me la quedara, que alguien la pagaría. En ese momento llegó un compañero con una moto como la que me estaban ofreciendo y me dijeron, mira él tiene una igual. Yo ya lo entendí, lo rechacé y me fui a comprar la moto a Málaga", ha relatado a Efe un agente que trabaja en la zona.

Es uno de los ejemplos de cómo los narcotraficantes tratan de iniciar los contactos para corromper a los agentes. "Si en ese primer contacto dices un no tajante, que es lo que dicen casi todos los agentes, no vuelven", comenta otro miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

"Son un porcentaje muy pequeño", asegura el secretario de Organización de la AUGC, Luis Bueno.

El secretario de Comunicación de la Asociación Española de la Guardia Civil (AEGC), Juan Amado, también ha subrayado a Efe que no cree que se trate "de un problema grave de corrupción" en el sur de España. "Son una minoría entre más de mil guardias civiles destinados en la zona”.

Tanto la AEGC como la AUGC reclaman la declaración de Zona de Especial Singularidad. “No porque vaya a evitar que haya agentes corruptos el hecho de que ganen doscientos euros más". Pero sí porque contribuiría a que los agentes sintieran reconocida su exposición a un área complicada, dice Amado.

Francisco Mena, portavoz de la plataforma Por tu seguridad, por la de todos, tampoco cree que la corrupción entre los agentes sea algo generalizado en la zona. "Esto no es México o Colombia, sería injusto considerarlo algo muy extendido”, apunta.

Para Mena, que pide "mano dura" con los agentes corruptos, ha sido clave que el Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar haya “profundizado en la investigación del dinero del narcotráfico". Coincide en la reclamación generalizada de que el área sea declarada Zona de Especial Singularidad: “Todo lo que suponga mejorar la situación económica de los agentes reduce el riesgo y la tentación”, afirma.

Investigación sobre El Fuerte

El atestado forma parte del sumario que instruye la Audiencia Nacional, por el que el juez envió a prisión el pasado mes de junio al guardia civil Antonio Jesús P.Ll., destinado en el puerto de Tarifa y conocido como Ojos de loco o El Fuerte, y a otro agente.

Según eldiario.es, la investigación sobre estos agentes se inició cuando, a través de un micrófono oculto, los policías que investigaban a una de las mayores redes de tráfico de drogas de España escucharon que un guardia civil se había ofrecido para trabajar para ellos. Ahí se inició una nueva investigación que llevó a la detención de El Fuerte, que llevaba una década facilitándole las operaciones a los narcos.

Los investigadores, siempre según eldiario.es, explican que este agente pidió a los narcos 12.000 euros para sentarse en una reunión y 50.000 euros en el momento de la entrada del camión cargado con droga.