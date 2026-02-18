Pedro Gómez, el párroco de La Piñera, será distinguido con la Bandera de Andalucía 2026

El padre Pedro, rodeado de fieles en su iglesia, en el homenaje que le rindieron sus parroquianos el 14 de diciembre de 2025.

El Campo de Gibraltar tendrá un protagonismo especial en la próxima celebración del Día de Andalucía en la provincia de Cádiz. El sacerdote Pedro Gómez Mancilla, conocido cariñosamente por todos como el Padre Pedro, ha sido distinguido con la Bandera de Andalucía a los Valores Humanos, la Solidaridad y la Concordia. Único representante del Campo de Gibraltar entre los premiados estye año, el reconocimiento prermia toda una vida dedicadaa la transformación social de uno de las zonas más degradadas socialmente de la ciudad.

Gómez Mancilla ha cumplido cinco décadas de labor incansable en la barriada de La Piñera. Al frente de la Parroquia del Espíritu Santo, "el cura del barrio" ha trascendido su papel religioso para convertirse en un pilar fundamental de la comunidad, convirtiendo el templo en un refugio y un centro de soluciones ante las complejas problemáticas sociales de la zona. Su compromiso frente a la exclusión y su cercanía con los vecinos le han valido este galardón, que subraya su papel como referente de concordia.

El resto de premiados en la provincia

Junto al Padre Pedro, la Junta de Andalucía ha reconocido a otras nueve entidades y personalidades que dibujan el mapa de la excelencia gaditana en este 2026:

Economía y Empresa: Petaca Chico (Conil/Barbate), referente internacional en el sector del atún rojo y el pescado fresco.

Petaca Chico (Conil/Barbate), referente internacional en el sector del atún rojo y el pescado fresco. Investigación y Salud: Manuel Aguilar Diosdado, catedrático de Medicina y director científico del INIBICA.

Manuel Aguilar Diosdado, catedrático de Medicina y director científico del INIBICA. Proyección de la Provincia: Jerez de la Frontera, por su designación como Capital Española de la Gastronomía 2026.

Jerez de la Frontera, por su designación como Capital Española de la Gastronomía 2026. Mérito Medioambiental: Sociedad Federada de Caza "El Cartucho" (Barbate), pionera en acuerdos de custodia del territorio.

Sociedad Federada de Caza "El Cartucho" (Barbate), pionera en acuerdos de custodia del territorio. Trayectoria e Interés General: Mantas de Grazalema (Artesanía Textil de Grazalema), por mantener viva una de las fábricas más antiguas de España.

Mantas de Grazalema (Artesanía Textil de Grazalema), por mantener viva una de las fábricas más antiguas de España. Humanidades y Letras: El escritor y novelista histórico Jesús Maeso de la Torre.

El escritor y novelista histórico Jesús Maeso de la Torre. Artes: La cantante chiclanera María Parrado, voz de una generación y de éxitos internacionales.

La cantante chiclanera María Parrado, voz de una generación y de éxitos internacionales. Cultura y Patrimonio: La emblemática Compañía de Títeres La Tía Norica de Cádiz.

La emblemática Compañía de Títeres La Tía Norica de Cádiz. Deporte: El Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Vela Bahía de Cádiz (Puerto Sherry).

La delegada del Gobierno de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo, acompañada por los delegados territoriales Eva Pajares, Inmaculada Olivero, Tania Barcelona y Óscar Curtido, ha sido la encargada de anunciar estos nombres.

Colombo ha resaltado que estas banderas "representan sin duda lo mejor de cada comarca" y ha querido agradecer personalmente a los premiados "su compromiso, trabajo e implicación por convertirse en referentes, siendo claros ejemplos del enorme potencial que tiene Cádiz". Para la delegada, es un honor para el Gobierno de Juanma Moreno distinguir a colectivos que "tanto luchan y hacen por nuestra provincia".

El acto oficial de entrega de las distinciones tendrá lugar el próximo lunes, 23 de febrero, a las 18:30, en los Museos de La Atalaya de Jerez.