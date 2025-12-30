El peaje de la autopista AP-7 del Campo de Gibraltar a Málaga sube 40 céntimos en 2026 hasta los 12 euros

2026 llega también con subida de precios para la autopista de peaje AP-7 que une el Campo de Gibraltar con Málaga. Los usuarios que completen el trayecto entero desde Guadiaro, en el término municipal de San Roque, hasta la salida de Fuengirola, en Málaga, tendrán que pagar 12 euros, lo que supone un aumento de 40 céntimos con respecto a las tarifas de 2025, un 3,45% más. Los precios de las tarifas especiales, las de temporada alta en Semana Santa y verano, registran un alza de 70 céntimos hasta los 19,55 euros, un 3,71% más. Estas tarifas han sido aprobadas por Orden del Ministerio de Fomento.

Toca rascarse el bolsillo para recorrer los tres tramos y los 104 kilómetros entre el Campo de Gibraltar y Málaga, una vía alternativa a la cada vez más colapsada autovía A-7 y uno de los peajes más caros de España. Después de sufrir constantes embotellamientos por los accidentes casi diarios en el arco de la bahía de Algeciras, son muchos los usuarios que optan por pagar para evitar la carretera nacional que bordea de la Costa del Sol, otro foco de constantes accidentes por la saturación del tráfico.

Con el nuevo año, los vehículos ligeros (motocicletas, los turismos, furgones, furgonetas y microbuses) que atraviesen los tres peajes hasta Málaga pasarán de pagar 11,60 euros a 12 euros justos. El tramo de Guadiaro a Estepona sube de 2,40 a 2,45 euros, el de Estepona a Marbella se eleva de 3,70 a 3,85 euros y el que va de Marbella a Málaga experimenta la mayor subida de 5,50 a 5,70 euros. Estas tarifas suben aún más para vehículos pesados 1 (camiones de dos ejes, comuniones de dos ejes con remolque, camiones de tres ejes; furgones, furgones y microbuses con remolques de un eje) y para vehículos pesados de la categoría 2 (camiones con cuatro o más ejes; furgones, furgonetas y microbuses con remolques de dos o más ejes y autocares). El precio del peaje completo para vehículos pesados 1 asciende a 19,15 euros y para vehículos pesados 2 a 23,85 euros.

Los precios de las tarifas especiales también suben. "El nivel tarifario especial se aplica durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre, y los 17 días que transcurren entre el Viernes de Dolores y el domingo siguiente al Domingo de Resurrección, ambos inclusive, a todos los usuarios, excepto a aquellos que cumplan las condiciones de habitualidad", informa Autopista del Sol CESAU, la empresa que gestiona el peaje de la AP-7. La tarifa especial para vehículos ligeros pasa de los 18,85 euros de 2025 a los 19,55 euros para el nuevo año. Los precios para vehículos pesados 1 se van hasta los 20,1 euros y para vehículos pesados 2 hasta los 32,55 euros.

Autopista Costa del Sol CESAU comunica que "cuenta con una importante política de descuentos y habitualidad para usuarios frecuentes que utilicen como medio de pago el dispositivo Vía T o tarjeta y que incluye, no solo descuentos de hasta el 50% de sus tránsitos, sino también la posibilidad de aplicar la tarifa normal durante todo el año", comunica la empresa.

Precios de la autopista de la Costa del Sol

Las tarifas por tipos de vehículos y tramos durante la temporada normal son los siguientes:

Los precios de los vehículos ligeros (en los que entran las motocicletas, los turismos, furgones, furgonetas y microbuses), en temporada normal, son:

Guadiaro-Estepona: 2,45 euros

Salida Manilva: 1,20 euros

Estepona-Marbella: 3,85 euros

Salida San Pedro: 2,20 euros

Marbella-Málaga: 5,70 euros

Salida Calahonda: 3,55 euros

Los vehículos pesados tipo 1 (camiones de dos ejes, comuniones de dos ejes con remolque, camiones de tres ejes; furgones, furgones y microbuses con remolques de un eje), tienen estos precios en el peaje durante la temporada normal:

Guadiaro-Estepona: 3,65 euros

Salida Manilva: 1,80 euros

Estepona-Marbella: 6,25 euros

Salida San Pedro: 3,60 euros

Marbella-Málaga: 9,25 euros

Salida Calahonda: 5,75 euros

Y el último tipo, los pesados tipo 2 (camiones con cuatro o más ejes; furgones, furgonetas y microbuses con remolques de dos o más ejes y autocares):

Guadiaro-Estepona: 4,80 euros

Salida Manilva: 2,35 euros

Estepona-Marbella: 7,70 euros

Salida San Pedro: 4,45 euros

Marbella-Málaga: 11,35 euros

Salida Calahonda: 7,05 euros

Los precios del AP-7 entrarán en la tarifa especial en la Semana Santa de 2026 (los 17 días que van desde el viernes antes del comienzo de la Semana de Pasión hasta el domingo siguiente al de Pascua de Resurrección) y entre los meses de junio y septiembre.

Las tarifas por tipos de vehículos y tramos durante la temporada especial son los siguientes:

Los precios de los vehículos ligeros (en los que entran las motocicletas, los turismos, furgones, furgonetas y microbuses), en temporada normal, son:

Guadiaro-Estepona: 4,05 euros

Salida Manilva: 2,00 euros

Estepona-Marbella: 6,25 euros

Salida San Pedro: 3,60 euros

Marbella-Málaga: 9,25 euros

Salida Calahonda: 5,75 euros

Los vehículos pesados tipo 1 (camiones de dos ejes, comuniones de dos ejes con remolque, camiones de tres ejes; furgones, furgones y microbuses con remolques de un eje), tienen estos precios en el peaje durante la temporada normal:

Guadiaro-Estepona: 4,60 euros

Salida Manilva: 2,25 euros

Estepona-Marbella: 6,25 euros

Salida San Pedro: 3,60 euros

Marbella-Málaga: 9,25 euros

Salida Calahonda: 5,75 euros

Y el último tipo, los pesados tipo 2 (camiones con cuatro o más ejes; furgones, furgonetas y microbuses con remolques de dos o más ejes y autocares):

Guadiaro-Estepona: 6,95 euros

Salida Manilva: 3,40 euros

Estepona-Marbella: 10,35 euros

Salida San Pedro: 5,95 euros

Marbella-Málaga: 15,25 euros

Salida Calahonda: 9,50 euros

La AP-7 cuenta con tres peajes en la provincia de Málaga: Manilva, San Pedro Alcántara y Calahonda. Esta autopista pasa por Casares, Estepona, Benahavís, Puerto Banús, Marbella, Fuengirola, Mijas, Benalmádena, Torremolinos y Málaga.