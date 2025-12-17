Los patrulleros de la Armada 'Vigía' y 'Medas' marcan de cerca a la flota de Rusia por el estrecho de Gibraltar

La Armada española no quita ojo a la flota de Rusia en su tránsito desde el norte hasta el Mediterráneo con su obligado paso por el estrecho de Gibraltar, un enclave fundamental para la OTAN y las fuerzas aliadas. Los patrulleros Vigía y Medas, desde el Estrecho hasta el mar de Alborán, y la fragata Blas de Lezo, en todo el litoral atlántico, han llevado a cabo labores de seguimiento y monitorización de unidades navales rusas por las aguas territoriales españolas.

La fragata (F-103) Blas de Lezo fue alertada y alistada en su puerto base de Ferrol para realizar, integrada en el Mando Operativo Marítimo (CMOM), una misión de seguimiento de dos unidades rusas, que navegaban desde el mar Báltico en demanda del mar Mediterráneo. Con este objetivo, el buque español, al mando del capitán de fragata Pedro Ramos Carbonell, se hizo a la mar. El seguimiento comenzó en el límite norte de la Zona Económica Exclusiva española, donde las unidades rusas estaban siendo monitorizadas por una fragata francesa. Tras el relevo, la Blas de Lezo comenzó su misión de vigilancia. Durante dos días, y de forma continuada, estuvo realizando seguimiento y monitorización de las unidades rusas, a las que acompañó durante su tránsito por aguas españolas, en el marco de las Operaciones permanentes de Vigilancia, Presencia y Disuasión que, bajo control operativo del Mando de Operaciones, contribuyen a la protección integral de los espacios marítimos de soberanía e interés para España. Finalmente, la fragata Blas de Lezo fue relevada en su tarea por un patrullero portugués, e inició entonces su tránsito de vuelta a puerto base, el Arsenal Militar de Ferrol.

A continuación, y tras abandonar aguas portuguesas, el patrullero Vigía, con el capitán de corbeta Alfredo Rodríguez González al frente, asumió el seguimiento de estas unidades durante su paso por el estrecho de Gibraltar. Por su parte, y al mando del teniente de navío Santiago González-Aller Rodríguez, el patrullero Medas monitorizó la navegación de otros dos buques rusos en su tránsito por el mar de Alborán y regresó a puerto base en Cádiz tras finalizar los cometidos de vigilancia y seguridad marítima que la habían asignado.

El Mando Operativo Marítimo (MOM) es el órgano de la estructura operativa de las Fuerzas Armadas, subordinado al Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) responsable, a su nivel, del planeamiento, conducción y seguimiento de las operaciones de presencia, vigilancia y disuasión de los espacios marítimos de soberanía, responsabilidad e interés nacional. Se encuentra bajo el mando del Almirante de Acción Marítima (ALMART), vicealmirante Vicente Cuquerella Gamboa, y tiene sede en Cartagena.

Integrados en el MOM, distintos buques de la Armada realizan, bajo control operativo del Mando de Operaciones, Operaciones de Presencia, Vigilancia y Disuasión (OPVD), que son una herramienta eficaz para mantener la vigilancia de los espacios de soberanía e interés, lo que permite incrementar el conocimiento del entorno marítimo, contribuir a su protección integral —junto a otras instituciones del Estado— y también detectar anticipadamente amenazas y facilitar una respuesta inmediata y viable ante una potencial crisis.

Junto al MOM, los Mandos Operativos Terrestre (MOT), Aéreo (MOA), espacial (MOESPA) y Ciberespacial (MOC) conforman la estructura de Mandos Permanentes. Diariamente, hay unos 850 militares de las Fuerzas Armadas involucrados en las operaciones permanentes, que se desarrollan bajo control operativo del Mando de Operaciones.