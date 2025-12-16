Así es el dron marítimo de la Armada que patrullará las aguas del estrecho de Gibraltar

Nueva revolución tecnológica para la Armada. Las aguas de estrecho de Gibraltar contará con un nuevo patrullero, el primer dron marítimo no tripulado, el Sead 23. La nueva adquisición de las fuerzas españolas se trata de un dron marítimo con una eslora de 7 metros y un motor de 250 HP que le proporciona una velocidad máxima de 30 nudos. Dispone de combustible para navegar 200 millas a 15 nudos y una capacidad de carga útil de 300 kg. En su configuración básica se incluyen un sonar multihaz, un radar de superficie, transceptor AIS y cámara EO/IR. Es capaz de utilizar tres tipos distintos de enlace: satélite, radiofrecuencia y 5G, conmutando de manera automática entre ellas para conseguir la mejor conectividad.

El pasado día 9 de diciembre el Centro de Experimentación y Vehículos no Tripulados de la Armada recibió en la base naval de Rota el dron de superficie Sead 23, fabricado por la empresa pontevedresa Seadrone, perteneciente al grupo Zelenza, tras haber sido evaluado durante dos años y haber determinado su potencial para la Armada.

Ahora se inicia la formación de sus operadores con el apoyo de personal de la empresa Seadrone-Zelenza con el fin de poder comenzar a principios de año la campaña de experimentación en la que, como objetivos, se pretende conseguir integrar cargas útiles, desarrolladas por la industria nacional, que permitan incrementar la capacidad de combate del Sead 23, y que incluyen, por ejemplo, la instalación de una estación de armas remota (RWS) y de munición merodeadora. La Armada espera que el dron se encuentre totalmente operativo el próximo septiembre.

La Flota potencia con esta adquisición sus capacidades, ya que desde el CEVENTA destacan de este dron USV su enlace satélite, que permitirá operarlo con un alcance, limitado tan sólo por su capacidad de combustible. Asimismo, destacan su velocidad y capacidad de carga y baja firma radar.

El dron de superficie Sead 23 que ha adquirido la Armada comenzó su singladura participando en el proyecto europeo Ocean 2020, embarcado en la fragata Santa María. Su silueta es bien conocida en el Centro de Experimentación Operativa de la Marina Portuguesa (CEOM), donde ha participado en tres ediciones del ejercicio Repmus y en dos ocasiones en el ejercicio Dynamic Messenger. Tampoco es un extraño en ambientes anfibios puesto que ha participado en Dédalo 23, Flotex 23 y Baltops 24 a bordo del Castilla y del Juan Carlos I. Finalmente, en 2025 participó en Dynamic Mariner 25 actuando como una fuerza de oposición desde la Base naval de Rota.

La empresa Seadron ha trabajado durante alrededor de tres años en el desarrollo del Sead 23. Durante este tiempo el centro de experimentación de la Armada, en contacto con la empresa proveedora, ha estado cooperando para la mejora de su diseño y para la inclusión de nuevas capacidades. El Sead 23 ha embarcado en buques, fragatas y en el Juan Carlos I en distintas ocasiones en los últimos dos años para probar la embarcación e ir adecuándola a las peculiaridades navales, como son el izado y la operación del dron desde una plataforma que se mueve en el mar.

El Centro de Experimentación y Vehículos no Tripulados de la Armada nació al objeto de guiar los esfuerzos de la Armada para definir las capacidades que necesita la Flota en este nuevo escenario, así como estar en contacto con la industria de defensa y la innovación con el fin de transmitir lo que la Armada necesita de estas nuevas capacidades para que la industria pueda acometer esos desarrollos. La misión fundamental del Centro es ejercer como núcleo integrador de todas las actividades relacionadas con el impulso en I+D+i de los sistemas no tripulados y tecnologías emergentes de posible aplicación en el ámbito naval, además de fijar los criterios para su adquisición y pruebas en ejercicios y maniobras navales, tanto nacionales como en el entorno OTAN. Dirigido por un capitán de navío dependiente orgánicamente de la Flota, los tipos de drones que son evaluados por este centro obedecen a las siglas UUV (submarino), USV (superficie), UGV (terrestre) y UAV (aéreo).