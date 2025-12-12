La Armada incorpora el Sead 23, su primer dron marítimo no tripulado para patrullar en el Estrecho

Más seguridad para el área del Estrecho de Gibraltar. La Armada española ha recibido su primer dron marítimo USV (no tripulado). El Sead 23, construido por Zelenza, está diseñado para realizar labores de apoyo como patrulla, escolta, localización y seguimiento de objetivos, reconocimiento de litoral o levantamiento de lecho marino.

El Sead 23 reforzará las capacidades de vigilancia y seguridad marítima en puntos estratégicos como el Estrecho de Gibraltar y vigilancia de costas. Gracias a su capacidad de permanencia y sensores, actúa como "ojos y oídos" más allá de la línea de vista, protegiendo infraestructuras críticas, cables submarinos y controlando el tráfico marítimo. En escenarios de antipiratería, el dron permite proyectar presencia mediante megafonía específica para disuadir de ataques o utilizar su armamento embarcado como elemento de respuesta en fuerza, evitando el despliegue de medios humanos en situaciones de alto riesgo.

Este dron marítimo es un vehículo específicamente diseñado desde su origen como un dron naval, lo que le permite aprovechar mejor sus capacidades en comparación con barcos tripulados adaptados. Posee unas medidas de 7 metros de eslora, 2,3 metros de manga y 0,57 metros de calado y ha sido construido en fibra de vidrio. Es capaz de alcanzar velocidades de hasta 36 nudos gracias a su propulsión waterjet de motor diesel de 320 CV y puede llegar a tener una autonomía de hasta una semana a una velocidad de 4 nudos. Destaca también por su capacidad para transportar hasta 600 kilos de carga de pago, lo que incluye combustible y una amplia variedad de sensores y actuadores.

Su diseño modular le permite integrar cámaras ópticas e infrarrojas de alta calidad, espectrómetros de masas, detectores de señales RF, inhibidores para guerra electrónica y estaciones de armas remotas, así como lanzar torpedos ligeros, minas o munición merodeadora Milvus, de fabricación propia, con cabezas rompedoras; y desplegar sonares y vehículos para operaciones submarinas.

Este dron ofrecerá a la Armada una ventaja táctica significativa al asumir misiones de todo tipo disminuyendo el riesgo personal, operando bajo el concepto de manned-unmanned teaming (colaboración entre plataformas tripuladas y no tripuladas). Una de sus aplicaciones más destacadas es en operaciones anfibias de la Infantería de Marina, donde puede realizar labores de reconocimiento y batimetría inmediata en zonas de desembarco, eliminando el riesgo que actualmente corre el personal embarcado. Además, en misiones de lucha contra minas, puede actuar como plataforma para remolcar sonares o vehículos submarinos que identifiquen y neutralicen amenazas a larga distancia sin exponer a los buques de guerra de minas tripulados.

“Estamos muy orgullosos, no sólo porque el Sead 23 sea el primer dron de su tipo que adquiere la Armada española, sino por el hecho de que, con ello, estamos contribuyendo a que las fuerzas de defensa españolas se encuentren a la vanguardia de tecnología e innovación del mundo”, explica José Fernández, Presidente de Zelenza. “El Sead 23 es una embarcación que, esperamos, contribuya a la seguridad de nuestro país y salve muchas vidas".