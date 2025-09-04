El patrullero 'Medas' concluye su operación de vigilancia y seguridad marítima en aguas del mar de Alborán y el Estrecho

El Patrullero de Vigilancia de Zona Medas (P-26) ha concluido la campaña de operaciones de vigilancia marítima y control de los espacios de interés permanente en aguas del mar de Alborán y su reserva natural, lo que también abarca al área del Estrecho de Gibraltar. Durante su navegación, el buque y su dotación efectuaron actividades operativas de presencia, vigilancia y disuasión en los caladeros y áreas de la Red Natura 2000, que han incluido también el cuidado del patrimonio arqueológico subacuático.

Además, el buque realizó visitas amistosas a pesqueros españoles presentes en la zona, "lo que permite aumentar el conocimiento del patrón de vida marítimo, además de estrechar lazos con la comunidad pesquera", según ha señalado la Armada en una nota. Tras finalizar sus cometidos y ser relevado por el patrullero Centinela, el buque regresó a su puerto base en la Estación Naval de Puntales.

Durante esta activación, el Medas ha realizado operaciones de seguridad marítima en aguas de interés permanente y ha contribuido al conocimiento del entorno marítimo, mientras que la dotación del buque realizó adiestramientos como ejercicios de tiro con armas portátiles sobre blanco remolcado.

En esta activación, el Medas, al mando del teniente de navío Santiago González-Aller Rodríguez, ha estado integrado en el Mando Operativo Marítimo (MOM), bajo control operativo del Comandante del Mando de Operaciones (Cmops), y ha mantenido una coordinación constante con el Centro de Operaciones y Vigilancia de Acción Marítima (Covam).

El Medas es el sexto de los diez patrulleros de la clase Anaga que se construyeron en la década de los ochenta y es uno de los ocho buques dependientes del Mando de las Unidades de la Fuerza de Acción Marítima en Cádiz con base en la Estación Naval de Puntales.

Está diseñado para llevar a cabo misiones de seguridad marítima, protección de los intereses marítimos nacionales y control de los espacios de soberanía e interés nacional. También realiza misiones de control y protección del tráfico marítimo, vigilancia y control de pesca.