El Patronato de Turismo de la Diputación trazará sus acciones para 2026 con la reunión del plenario en Algeciras

El Patronato de Turismo de la Diputación de Cádiz reunirá el próximo martes 25 de noviembre en el auditorio Millán Picazo de Algeciras al sector turístico de la provincia para desgranar las claves de futuro de la estrategia turística, definir los ejes de acción del patronato para 2026 y explorar las oportunidades que se abren desde la comunicación turística y la conectividad aérea.

La localidad campogibraltareña será la sede de la sesión plenaria del patronato, una cita de trabajo con la que culminan las mesas sectoriales que se celebran cada año para diseñar de forma participativa el plan de acción del año siguiente. Es la primera vez que el Patronato de Turismo convoca por separado las mesas sectoriales y la sesión plenaria, con la idea de que ésta última muestre cómo se han recopilado las principales conclusiones de las mesas sectoriales e informe de cómo se integrarán en la acción del patronato para el próximo año.

La sesión plenaria comprenderá espacios de trabajo en red de agentes del sector, una presentación de las principales conclusiones de las mesas sectoriales 2025 y su integración en los ejes de acción del patronato en 2026, y dos interesantes ponencias: una sobre comunicación turística a cargo del consultor especializado en estrategia y planificación de gestión de destinos turísticos Jordi Blanch, y otra sobre las oportunidades que se abren con el aumento de conectividad de la provincia de Cádiz con Reino Unido a cargo del general manager de Jet2, Ricard Querol.

Además, tras el almuerzo, volverá a brindarse al sector un espacio de trabajo en red y, para rematar la jornada, se ofrecerá una visita al Centro de Interpretación Paco de Lucía de Algeciras a todas las personas que asistan a la sesión plenaria.

Como ocurrió en las mesas sectoriales, el Patronato Provincial de Turismo invita a las empresas, asociaciones y entidades del sector a participar en la sesión plenaria, y de hecho facilita distintas opciones de traslado desde diferentes puntos de la provincia de Cádiz para quien no quiera o pueda acudir en su vehículo privado. La asistencia a la sesión debe confirmarse antes de este jueves 20 de noviembre.