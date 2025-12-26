La patronal sitúa al Campo de Gibraltar en el centro de las infraestructuras clave para el desarrollo de la provincia

La Confederación de Empresarios de Cádiz (CEC) ha señalado al Campo de Gibraltar como uno de los territorios que concentran las infraestructuras más estratégicas y urgentes para el futuro económico de la provincia, según recoge el informe Infraestructuras provincia de Cádiz. Situación y demandas empresariales sectoriales y territoriales, presentado este viernes.

El documento, que sintetiza las conclusiones de la Convención Empresarial 2025 y ha sido validado por la junta directiva de la CEC, advierte de que el déficit histórico de infraestructuras en la comarca constituye un freno estructural a la competitividad, al empleo y a la captación de inversiones, especialmente en un enclave con un peso logístico e industrial clave como el del Puerto de Algeciras.

El informe integra las aportaciones de asociaciones empresariales del Campo de Gibraltar, sectores productivos, agentes sociales y expertos, y parte de una premisa clara: los problemas de conectividad y de servicios básicos no responden a coyunturas puntuales, sino a carencias crónicas que se arrastran desde hace décadas.

El presidente de la CEC, José Andrés Santos, subraya que el documento “no es una relación de agravios, sino una propuesta ordenada, realista y basada en datos”, y lo define como una hoja de ruta consensuada para el diálogo con las distintas administraciones. “Analizar las infraestructuras por comarcas y sectores permite identificar los verdaderos cuellos de botella. Las infraestructuras no son ideología, son la base del desarrollo económico y de la igualdad territorial”, afirma.

Carreteras y ferrocarril, claves para la comarca

Entre las principales conclusiones, la patronal alerta de que la falta de infraestructuras en el Campo de Gibraltar encarece los costes logísticos, limita proyectos industriales ligados al puerto, frena nuevas inversiones y perpetúa una dependencia excesiva de sectores vulnerables a la estacionalidad.

En el ámbito viario, el informe sitúa como prioritarias actuaciones directamente vinculadas a la comarca, como la culminación de la A-48 entre Vejer, Tarifa y Algeciras, la mejora de la A-381 Jerez–Los Barrios, las actuaciones sobre la A-7 entre Algeciras y San Roque y la modernización de la red secundaria que vertebra los municipios del Campo de Gibraltar.

En materia ferroviaria, la CEC vuelve a poner el foco en la modernización y electrificación del eje Algeciras–Bobadilla, considerada esencial para reforzar la competitividad del puerto y avanzar en la intermodalidad, así como en la mejora de las conexiones ferroviarias con el resto de Andalucía y el corredor central.

Puertos, energía y agua

El documento también destaca la necesidad de mejorar los accesos y conexiones ferroviarias del Puerto de Algeciras, un nodo estratégico para el comercio exterior español y europeo, y de reforzar las infraestructuras energéticas que sostienen la actividad industrial de la comarca, mediante nuevas subestaciones eléctricas.

En el ámbito hidráulico, se incluyen proyectos de alcance provincial con impacto directo en el Campo de Gibraltar, como la presa de Gibralmedina, clave para garantizar el abastecimiento y la resiliencia hídrica en un territorio especialmente afectado por la sequía.

Además, la patronal reclama el desbloqueo de proyectos estratégicos como LÓGICA, llamados a diversificar el tejido productivo y generar empleo de calidad en una comarca que soporta históricamente altas tasas de paro.

La CEC advierte, finalmente, del riesgo de caer de nuevo en una “parálisis por análisis”, con diagnósticos reiterados pero escasa ejecución, y pide convertir el consenso empresarial en decisiones concretas que permitan al Campo de Gibraltar aprovechar todo su potencial económico y logístico.