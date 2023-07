El paso de aves por el Estrecho de Gibraltar se cuadruplica en este siglo

La migración de aves planeadoras por el Estrecho de Gibraltar se ha cuadruplicado desde el año 2000, según los datos del Programa Migres. De los 150.000 ejemplares censados entonces, se pasó en 2022 a unos 600.000.

El programa de seguimiento, que organiza la Fundación Migres, una fundación privada científico y cultural, sin ánimo de lucro creada por iniciativa de la Consejería de Medioambiente de la Junta de Andalucía, cumple un cuarto de siglo contabilizando este tránsito con protocolos científicamente estandarizados.

Del 24 de julio al 22 de octubre empezarán los colaboradores inscritos a contar esta temporada el paso de las aves planeadoras desde dos observatorios fijos ubicados en Tarifa. Durante dos décadas se han registrado diariamente los datos por un equipo de ornitólogos profesionales apoyados por más de 1.500 voluntarios y colaboradores de julio hasta octubre.

El ornitólogo de la Fundación, Alejandro Onrubia, señala a cigüeñas y milanos negros entre las especies que han aumentado su número, siendo además las más abundantes. También se registran más águilas calzadas, culebreras y pescadoras, halcón abejero, alimoche, buitre leonado, aguilucho lagunero, gavilán, y cigüeñas negras, asegura.

"Confluyen varias causas", indica Onrubia, "como medidas de protección eficaces después de décadas de persecución, la prohibición del DDT y otros biocidas, el aumento de la superficie forestal en Europa, la reducción de la caza ilegal y venenos, y que el calentamiento global las expande hacia el norte".

Según los datos de la Fundación, en el periodo 1999-2022 han contabilizado 11.962.460 aves planeadoras, correspondientes a 4,1 millones de cigüeñas y 7,8 millones de aves de presa. Las aves planeadoras aprovechan las corrientes de aire cálido ascendentes para ganar altura y planear hasta el otro continente, pues no se forman en el mar.

"Los conteos en el estrecho de Gibraltar suponen una excelente alternativa a los censos mediante otros métodos, consiguiendo una excelente cobertura con un esfuerzo relativamente reducido", afirma el presidente de Migres, el investigador de la Estación Biológica de Doñana, Miguel Ferrer.

No obstante, en este panorama de aumento del número de aves planeadoras en paso existen algunas excepciones, con algunas especies que no aumentan o incluso disminuyen, como el aguilucho cenizo, señala. Asimismo, existe un aumento generalizado de los números en especies forestales de migración de largo recorrido, que cruzan el Sáhara y localizan sus zonas de invernada en el Sahel. Otras están acortando la migración, incluso ya no migran. Esto produce una disminución en los efectivos que cruzan el Estrecho, caso del ratonero común.

Ferrer sostiene que se elevan los registros de especies de filiación africana, anteriormente raros o inexistentes, como el caso del ratonero moro, halcón borní, buitre de Ruppel o el buitre dorsiblanco. Y también los registros de especies de migración oriental que emplean esta ruta occidental. Es el caso del águila pomerana o el aguilucho papialbo.