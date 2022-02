Dos linenses y dos sanroqueños, entre los diez aspirantes a Volantes de Cádiz 2022

Cuatro modistos del Campo de Gibraltar, dos linenses y dos sanroqueños, optan a los premios Volantes de Cádiz 2022. Un total de diez aspirantes preparan con ilusión sus colecciones para la nueva edición que tendrá lugar en la próxima Pasarela Flamenca Tío Pepe, una oportunidad que posibilitará a uno de ellos dar un salto de calidad en su carrera soñada. La Pasarela Flamenca Tío Pepe se celebra del 10 al 13 de febrero en Jerez.

Clásicas, atrevidas y modernas, hay ideas para todos los gustos entre los participantes. Su objetivo, convertir la moda flamenca en un destello de alegría y color para las próximas fiestas primaverales. Serán cuatro creaciones las que cada uno de ellos tengan que presentar. Llevan ya meses con el hilo, los patrones, las tijeras y el lápiz, bordando cada una de sus propuestas con un aspecto personal que enamore a primera vista.

Ángela Castro, Ángel Barrera (La Línea), Ángela Vallejo, David Panal, Gema Valero (San Roque), Gloria Coca (La Línea), Irene Durán, Jose Bernal, Santi Carrasco (San Roque) y Yolanda Maestre son los aspirantes a alzarse con el cetro que todavía ostenta el sanroqueño Alejandro Andana, que tendrá este año la posibilidad de presentar colección en la Pasarela 2022.

Ángel Barrera (La Línea de la Concepción, 1996)

Para el linense Ángel Barrera diseñar es pura pasión. Desde niño le encantaba tanto dibujar como hacer manualidades. Fue su hermana la que le abrió el camino hacia los trajes de flamenca. "Un día me puse con ella a hacer un traje y fui descubriendo una pasión que me encanta actualmente. La elegancia de la moda flamenca es impresionante. Una mujer vestida de flamenca es lo más elegante que hay”. En cuanto al estilo de sus diseños, Barrera destaca que le encanta "la sencillez y los colores clásicos. De vez en cuando hago algo más extrovertido, pero me gustan mucho los trajes sencillos, pero con elegancia. En las pequeñas cosas están los pequeños detalles”.

Gema Valero (San Roque, 1994)

La vida de Gema Valero está formada por diferentes aspectos de la cultura andaluza. Rociera, amazona, apasionada de la feria y por supuesto de la moda flamenca. "Personalmente, una mujer no se siente igual de guapa sino va vestida de flamenca. Es un traje que realza a la mujer, es un estilo de vida. Desde pequeña me ha entusiasmado el diseño". La andaluza, además, encuentra su inspiración en detalles personales. "Mis diseños son el reflejo de etapas de mi vida, de personas que han marcado mi vida. Son siempre inspiraciones muy mías”. Con respecto a su gusto por los trajes, para Valero "debe ser tradicional, que tengan una mezcla de colores y sean muy alegres”.

Gloria Coca (La Línea de la Concepción, 1965)

Gloria Coca es ya una veterana del concurso Volantes de Cádiz. Tras participar en la edición del año pasado, la linense vuelve con una propuesta surgió de una inspiración personal. "Llevo toda mi vida cosiendo, soy modista. La mayoría de los trajes que hago son vestidos de flamenca. Veo un trozo de tela y me enamoro. No basta simplemente con coger un trozo y diseñar, hay que buscar una inspiración”. A la modista le encanta que sus trajes sean "muy flamencos. Que tengan volúmenes, escote, volantes…en la edición de este año presentaré unos modelos que nacieron de un momento profundo de mi vida. La tormenta quedó atrás y de repente vino una calma llena de luz y alegría”.

Santi Carrasco (San Roque, 1997)

Arriesgar e innovar son los dos aspectos fundamentales que le gusta aplicar a Santi Carrasco en sus diseños. Tras estudiar audiología protésica, encontró su vocación como diseñador tras cursar patronaje y moda. "Siempre me hacía los disfraces para carnavales, pero nunca a nivel profesional. Hace un tiempo hicimos un desfile de moda en San Roque y presenté una propuesta urbana flamenca y decidí tirar hacia delante”. Para Carrasco, la moda flamenca es pura armonía a la hora de crear porque "es un traje regional que tiene moda. No es un vestido monótono, me gusta que la moda de pasarela pueda aplicarse al mundo flamenco. Me defino como galáctico, arriesgado e innovador”.

Ángela Castro (Colombia, 1972)

Ángela Castro, nacida en Colombia, llegó a Jédula hace ya muchos años. Cursó sus estudios de diseño en su lugar natal, aunque descubrir la moda flamenca cambió su vida. "Me enamoré por completo del color. Soy una enamorada de los colores vivos, del movimiento. Me gusta mucho la artesanía, los bordados y quiero que mis trajes siempre lleven algo artesanal”. De cara al concurso, la diseñadora prefiere mantener el secreto de cómo serán sus propuestas, pero comenta que le "gusta que tengan originalidad. Siempre busco la creatividad y que tengan un colorido bonito además del amor que le pongo a cada trabajo".

Ángela Álvarez Vallejo (Jerez de la Frontera, 1996)

A la jerezana Ángela Vallejo la pillamos cosiendo con una amplia sonrisa al descolgar el teléfono. Su pasión por el diseño y la costura le vienen desde que era niña. "Mi madre me enseñó a hacer trajes de gitana cuando era una cría. Terminé mis estudios de ADE, hice las prácticas, pero no encontraba trabajo de lo mío. Decidí dedicarme a hacer cosas de patronaje hasta que mi prima me pidió que le hiciera un traje. Le gustó mucho como quedó y desde entonces no he dejado de hacer cosas. Me apasionan los trajes de gitana porque resaltan la figura de la mujer”. En este mismo sentido y de cara a sus gustos, la joven comenta que "me gustan los trajes clásicos, que jamás pase de moda. Que tengan colores vivos, con mangas con volumen, pero elegante".

David Panal (Jerez de la Frontera, 1983)

La historia de David Panal podría definirse con el refrán de "quién tuvo, retuvo". Después de un largo periodo trabajando en unos grandes almacenes de Sevilla, el destino quiso traerlo de nuevo a Jerez. Ya en la ciudad comenzó a dar forma a su gran afición: la moda. "La moda flamenca despertó mi curiosidad gracias a mi familia. Me encantan sus colores vivos, las enaguas grandes... pero que todo tenga una línea clásica”. Su propuesta para el concurso será un homenaje a la zona del Levante español. "Se llama Valencia y he querido aplicar un estilo clásico, pero con un toque actual".

Irene Durán Bernal (Arcos de la Frontera, 1971)

Lleva cosiendo toda su vida, comenzando primero con trajes para sus muñecas cuando era niña mientras levantaba la vista para aprender de su madre el bordado. Una labor que terminó poniendo en práctica a medida que fue creciendo. "La moda flamenca es lo nuestro como andaluces que somos. Me encanta que un traje de flamenca luzca bien porque una mujer con un vestido de flamenca se siente elegante, empoderada”. En cuanto a los estilos, la arcense lo tiene claro “me encantan los trajes clásicos, con lunares y que marquen el cuerpo de la mujer”.

José Bernal Hidalgo (Sanlúcar de Barrameda, 1986)

José Bernal Hidalgo llega desde Sanlúcar al concurso Volantes de Cádiz. De profesión diseñador gráfico, para el artista la moda flamenca es un hobby. "Hubo en mi vida un momento concreto que me hizo estudiar los diseños. Me encanta la creación, plasmar ideas en 3D. El traje de flamenca me encanta porque es el único vestido regional que tiene moda. Los de las falleras no tienen moda, siempre son los mismos, pero aquí hay tendencias. Son trajes que evolucionan y se pueden lanzar al público como novedades”. En cuanto al estilo personal, el sanluqueño comenta que "el atrevimiento es una de mis pasiones. Estoy fusionando tejido y tecnología a la vez, presentaré una propuesta que no se ha visto hasta ahora”.

Yolanda Maestre (Chiclana de la Frontera, 1981)

Chiclana está grabada a fuego en el alma de Yolanda Maestre. Aprendió a coser de su madre, con quien bordaba los vestidos para sus muñecas hasta que fue madurando y descubriendo que hacer vestidos era su vocación. "El primer traje que hice en mi vida fue de amazona. Me encanta la moda. No lo he hecho anteriormente por miedo a no hacerlo bien pero este último periodo de mi vida ha habido gente que me ha animado mucho". Para la chiclanera, su tierra es la fuente de inspiración. "El mar, la almadraba, la orilla de la playa…mis propuestas están inspiradas en los aires de mi tierra. Los vestidos son partes de mis raíces”.