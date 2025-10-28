El Parque Natural del Estrecho impulsa la economía verde con sus IV Jornadas de Productos y Productores

El Parque Natural del Estrecho ha celebrado este marteslas IV Jornadas de Productos y Productores, un encuentro que busca promover la riqueza natural de este espacio protegido y fortalecer su papel como motor de una economía sostenible, basada en la compatibilidad entre la actividad empresarial y la conservación ambiental.

El albergue Inturjoven Algeciras-Tarifa ha acogido esta cita, organizada por la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad, junto con la dirección del Parque Natural del Estrecho e Inturjoven, coincidiendo con la celebración del Día de la Empresa en Andalucía.

Una apuesta por la sostenibilidad y el empleo verde

Durante la jornada, diversas empresas instalaron expositores para dar a conocer sus productos y servicios, reflejando la integración de los valores tradicionales en una economía local ligada al empleo verde.

El acto contó con la participación del subdelegado de la Junta en el Campo de Gibraltar, Javier Ros, y de los delegados territoriales Óscar Curtido (Sostenibilidad y Medio Ambiente) y José Ángel Aparicio (Desarrollo Educativo y Formación Profesional), además de los concejales Javier Vázquez (Algeciras) y Ricardo Silva (Tarifa), y el director del Parque, Jorge Serradilla.

Ros destacó el papel del Parque como ejemplo de equilibrio entre desarrollo económico y conservación natural: “Estas jornadas ponen en valor la riqueza del Parque del Estrecho y demuestran que empresa y preservación del medio natural pueden ir de la mano”, señaló el subdelegado.

Ponencias, talleres y experiencias empresariales

El programa incluyó varias ponencias técnicas sobre la Marca Parque Natural de Andalucía, el Servicio de Asesoramiento Empresarial Sostenible en Espacios Naturales y las nuevas líneas de apoyo a la creación y consolidación empresarial en Tarifa. También se celebró un taller participativo para analizar las necesidades del tejido empresarial vinculado al parque y se presentaron tres experiencias empresariales locales como ejemplo de buenas prácticas.

Los delegados Curtido y Aparicio subrayaron la importancia de acercar estos espacios naturales a la ciudadanía, especialmente a los más jóvenes, y recordaron las ayudas impulsadas por la Junta para la certificación de productos naturales, artesanales y servicios de turismo de naturaleza con el sello “Parque Natural de Andalucía”.

Un espacio para conectar economía y conservación

Con esta cuarta edición, las Jornadas consolidan su papel como punto de encuentro entre instituciones, empresas y ciudadanía para fomentar una actitud de respeto y conservación de la riqueza ecológica y cultural del entorno.

El objetivo, apuntan los organizadores, es seguir impulsando la cooperación entre el sector empresarial y la gestión del parque, difundiendo los valores naturales, geológicos, paisajísticos, culturales y etnográficos que conforman el patrimonio del Parque Natural del Estrecho, uno de los enclaves más singulares del litoral andaluz.