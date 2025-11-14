El Parque Natural de Los Alcornocales se consolida como referente en la gestión sostenible del corcho con prácticas pioneras

El viceconsejero de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Sergio Arjona, junto al subdelegado de la Junta en el Campo de Gibraltar Javier Ros, el delegado territorial de Sostenibilidad en Cádiz, Óscar Curtido, y el responsable de Amaya, David Gimeno, visitan el cortijo rural La Alcaidesa.

El Parque Natural de Los Alcornocales, situado en la provincia de Cádiz, se ha convertido en un modelo a seguir en la gestión forestal sostenible gracias a la implementación de prácticas innovadoras en el aprovechamiento del corcho. La Junta de Andalucía ha destacado que el sistema de clasificación del corcho para su posterior venta por lotes de calidad, contemplado en el nuevo Plan de Gestión Integral (PGI), está despertando un notable interés entre numerosos propietarios públicos y privados de la región.

Esta nueva metodología de trabajo no solo ha permitido optimizar la comercialización del producto, sino que también ha generado empleo directo, ha incrementado el número de empresas participantes en las subastas y, lo más significativo, ha mejorado sustancialmente el precio de venta del material.

Resultados económicos que marcan la diferencia

El viceconsejero de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Sergio Arjona, acompañado por el subdelegado de la Junta en el Campo de Gibraltar, Javier Ros, el delegado territorial de Sostenibilidad en Cádiz, Óscar Curtido, y el responsable de Amaya, David Gimeno, han visitado el cortijo rural La Alcaidesa. En estas instalaciones, que aprovechan las estructuras del antiguo vivero, se almacena actualmente el corcho recién extraído del monte público La Alcaidesa, ubicado en el término municipal de San Roque.

Durante la visita, los responsables autonómicos pudieron comprobar in situ el proceso que se desarrolla tras el descorche. Una vez extraído el corcho del alcornoque, empresas especializadas proceden a su clasificación en crudo bajo la supervisión técnica de la Agencia Amaya, para posteriormente organizar su venta por lotes diferenciados según la calidad.

Los resultados económicos de esta innovación son contundentes: la actuación ha permitido registrar un incremento de entre el 30% y el 35% en el ingreso final obtenido por la venta del corcho. Esta mejora significativa en la rentabilidad ha motivado que representantes del sector de distintos puntos de Andalucía visiten la zona para conocer sobre el terreno cómo se lleva a cabo el proceso de clasificación (refugado), con la intención de replicar el modelo tanto en montes municipales como en propiedades particulares.

Un modelo integral de gestión forestal

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía viene impulsando múltiples actividades en los montes públicos con un objetivo claro: fortalecer la conservación, protección, uso y desarrollo de estos espacios naturales mediante una gestión integral y sostenible que contempla los aspectos ambientales, sociales y económicos de manera equilibrada.

En esta línea, y con el propósito de asegurar el relevo generacional en el sector, se han puesto en marcha las Escuelas de Corcheros, diseñadas para formar a jóvenes en las labores propias del descorche y facilitar su posterior incorporación al mercado laboral en un sector que demanda mano de obra joven y cualificada. Este año, la oferta formativa se ha ampliado con la creación de la primera Escuela de Piñeros de la provincia de Cádiz.

Relacionado Jóvenes piñeros para el futuro de Los Alcornocales

Estas iniciativas educativas refuerzan la apuesta decidida de la Junta por un modelo de gestión sostenible que no solo protege el medio ambiente, sino que también genera oportunidades reales de empleo en el medio rural y realza los recursos naturales propios de Andalucía.

Impacto social y económico en el territorio

Según datos facilitados por la Junta de Andalucía, las actuaciones promovidas a través del Plan de Gestión Integral están contribuyendo de manera efectiva a la dinamización del sector forestal en el territorio, al desarrollo económico local y a la consolidación de la población en las zonas rurales, garantizando al mismo tiempo la conservación del medio ambiente y la calidad de los trabajos realizados.

El impacto en términos de empleo es especialmente relevante: la generación de puestos de trabajo a través del PGI está alcanzando aproximadamente los 2.000 jornales anuales, una cifra que supone un importante impulso para la economía local y contribuye a fijar población en áreas rurales tradicionalmente afectadas por la despoblación.