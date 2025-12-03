El Parlamento andaluz reprueba a Marlaska por “desidia” en la lucha contra el narcotráfico

El Parlamento de Andalucía ha aprobado este miércoles una reprobación al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al que acusa de mantener una actitud de “desidia” en la dotación de recursos a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para combatir el narcotráfico en la comunidad autónoma.

La iniciativa, presentada por el Partido Popular a través de una proposición no de ley (PNL), salió adelante con el apoyo de Vox y el respaldo parcial de los grupos de izquierda en algunos puntos, aunque estos últimos subrayaron que la propuesta “no aborda todas las necesidades” de las zonas afectadas, que a su juicio requieren no solo más medios policiales sino también mayores oportunidades sociales y económicas.

Con la reprobación, la Cámara andaluza expresa su rechazo al “proceder” del ministro por los “constantes incumplimientos” de los compromisos adquiridos con los agentes y por lo que considera un “abandono institucional” en la lucha contra el narcotráfico.

La resolución insta al Gobierno central a Asumir un compromiso “nítido e inquebrantable” contra el narcotráfico en Andalucía, aprobar un plan de refuerzo policial y legislativo en favor de los agentes, tipificar en el Código Penal las actividades de petaqueo y recuperar o crear unidades especializadas antidroga, como el OCON-Sur.

Durante el debate, la parlamentaria del PP Auxiliadora Izquierdo advirtió de que las organizaciones criminales han evolucionado desde estructuras “rudimentarias” hasta redes con capacidad para utilizar “armas de guerra”, citando como ejemplos los tiroteos contra agentes y el asesinato de dos guardias civiles en Barbate hace dos años.

Por parte de Vox, el diputado Benito Murillo coincidió en la gravedad de la situación, aunque reprochó tanto al PP como al PSOE que “ninguno ha corregido” durante sus gobiernos la infradotación policial en Andalucía.

Desde Por Andalucía, Juan Antonio Delgado lamentó que la iniciativa no incluya medidas que correspondan a competencias autonómicas. Aunque expresó su rechazo a la gestión de Marlaska, recordó que “otros responsables de Interior de gobiernos populares no fueron mejores”.

En respuesta, el socialista Víctor Manuel Torres acusó al PP de “amnesia”, al asegurar que el gobierno de Mariano Rajoy retiró más de 20.000 agentes en Andalucía y redujo inversiones en dotaciones.