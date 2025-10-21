Otoño en pausa: el Campo de Gibraltar vive noches tropicales y se prepara para más de 30 grados en pleno octubre

El otoño, por lo visto, se ha tomado vacaciones. A punto de llegar Halloween y los Tosantos, el Campo de Gibraltar sigue instalado en un verano tardío que se resiste a irse. La madrugada de este martes ha dejado noches tropicales en buena parte del litoral andaluz —así las define la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) cuando las temperaturas no bajan de los 20 ºC—, y entre las localidades afectadas figura Tarifa, según los mapas difundidos por el organismo estatal.

“Hoy, en la segunda decena de octubre, se han registrado mínimas por encima de los 20 ºC en numerosas localidades del litoral andaluz”, ha informado la Aemet en sus redes sociales, acompañando el mensaje con un mapa donde el calor costero parece dibujar un nuevo verano.

La situación no se quedará ahí. “Martes de una semana muy cálida en Andalucía con vientos de poniente”, advertía el mismo comunicado. Y es que ese viento, que ha comenzado a soplar desde este lunes, está arrastrando una masa de aire más seco y cálido que disparará los termómetros a partir del jueves.

Si la previsión se cumple, las máximas volverán a superar los 30 grados en buena parte del Campo de Gibraltar, un registro más propio de agosto que de finales de octubre. El resultado: cielos prácticamente despejados, ambiente seco y, probablemente, más de una jornada de playa cuando lo habitual sería sacar el abrigo del armario.

En resumen, un otoño que se ha quedado atascado en el calendario y que invita a cambiar el café caliente por el tinto de verano.

Será a partir del lunes, 27 de octubre, cuando se impondría un flujo de norte que favorecerá un descenso térmico casi generalizado.