Una ONG denuncia el paso por el Estrecho de un buque de EEUU con más de 500 toneladas de munición rumbo a Israel

Localización del buque 'Ocean Gladiator', cargado con 563 toneladas de munición para Israel, a las 13:00 de este 21 de octubre, tras cruzar el estrecho de Gibraltar.

La Red estatal contra la Ocupación de Palestina (Rescop) ha denunciado este martes el paso por aguas territoriales españolas de un buque estadounidense cargado con 563 toneladas de munición con destino a Israel. Se trata del Ocean Gladiator, un carguero que, según la ONG, atraviesa el Estrecho de Gibraltar en la mañana de este 21 de octubre rumbo al puerto israelí de Asdod.

La organización exige al Gobierno de España que deniegue el tránsito de la embarcación por aguas territoriales y que “impida que las infraestructuras españolas sigan siendo cómplices del genocidio y el apartheid en Palestina”.

El buque partió del puerto de Paulsboro, en Nueva Jersey, y transporta material bélico destinado a la empresa armamentística israelí Elbit Systems, proveedora de las fuerzas terrestres del Ejército israelí, según una investigación publicada por The Ditch. Este medio califica el envío como “el mayor cargamento de municiones de la historia”.

De acuerdo con la información difundida por Rescop, el Ocean Gladiator transporta 162 toneladas de casquillos de latón, 24 toneladas de eslabones de munición M9 y 377 toneladas de casquillos de bombas, repartidas en 25 contenedores. La ONG, que cita datos de la plataforma de seguimiento marítimo Vesselfinder, asegura que el buque navega a unos 14 nudos y habría entrado en aguas territoriales españolas alrededor de las 10:00.

“Siguen pasando armas manchadas de sangre por nuestros puertos y aeropuertos. Seguimos facilitando el genocidio, la ocupación y el apartheid en Palestina mediante el suministro de armas y combustibles”, denuncia la red.

Rescop reclama al Ejecutivo que aplique de forma efectiva el embargo de armas a Israel, aprobado por el Gobierno español, y que este sea “integral, sin excepciones y blindado”. Entre sus peticiones figuran el refuerzo de los controles portuarios y aeroportuarios, la prohibición del tránsito de material militar y la suspensión de toda colaboración con el Estado israelí en materia de defensa y seguridad.

La organización considera que permitir el paso del Ocean Gladiator vulnera “normas imperativas del derecho internacional” recogidas en la Carta de las Naciones Unidas, ya que el barco “ayuda a Israel a violar la prohibición del apartheid y la prevención del genocidio”.