La Oficina contra la Corrupción ampara al enfermero que denunció nóminas irregulares por 600.000 euros en el Punta de Europa

La Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción (OAAF) ha concedido protección al enfermero del hospital Punta de Europa de Algeciras que denunció presuntos pagos irregulares de complementos salariales por valor de 600.000 euros en el centro hospitalario. La decisión de la OAAF impide a partir de ahora cualquier intento del SAS por incoar al sanitario expedientes disciplinarios y denuncias en su contra como represalia.

El enfermero que destapó la polémica presentó el 14 de noviembre de 2025 ante la OAAF un escrito en el que exponía lo que, a su juicio, representa una malversación de los recursos públicos y una serie de represalias internas que habría venido sufriendo en el SAS desde que, en 2017, expuso sus sospechas por vez primera a sus superiores.

En su denuncia ante el citado organismo detallaba la existencia de una "doble contabilidad" que, entre los años 2012 y 2021, posibilitó que algunos de sus compañeros del hospital cobrasen pluses específicos por jornadas no trabajadas. "El SAS pagaba, pero los trabajadores no acudían a su puesto de trabajo porque el supervisor les regalaba los días libres y los pasaba al programa informático como trabajados", resumió.

Denuncias en saco roto

Las denuncias de este enfermero a nivel interno cayeron en saco roto y le supusieron, por contra, la apertura de dos expedientes disciplinarios, además de una denuncia sobreseída ante la Fiscalía por parte de un antiguo gerente del centro hospitalario por "desconsideración" hacia sus compañeros y superiores.

Como adelantó Europa Sur el pasado 18 de noviembre, tanto un juzgado de Primera Instancia de Algeciras como el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) -a posteriori, tras un recurso del SAS contra la primera de las resoluciones- concluyeron que el trabajador, al trasladar al SAS sus sospechas, no actuó en absoluto con ánimo de desprestigiar a nadie.

“Lo que resulta de lo actuado es el propósito del denunciante de esclarecimiento de conductas, particularmente en el servicio de Pediatría donde había prestado su trabajo durante muchos años”, sentenció el Alto Tribunal andaluz, dando así la razón al enfermero y a la jueza de Primera Instancia.

"Ni en el expediente disciplinario instruido se agotaron las posibilidades probatorias para concluir que los hechos denunciados por el expedientado no tenían una base cierta ni se incoó información reservada para su esclarecimiento", concluyó el TSJA

"Los hechos que se ponen de manifiesto consisten en denunciar la concesión de días libres de forma irregular existiendo una doble contabilidad en los cuadrantes del Gerhonte (el programa del SAS), causando un perjuicio económico que puede rondar los 600.000 euros y el hostigamiento sufrido por el recurrente al querer destapar esta cuestión", sostuvo el TSJA en su sentencia. El denunciante, en concreto, atribuyó dichas irregularidades a dos responsables del área de Pediatría del Punta de Europa.

"Ni en el expediente disciplinario instruido se agotaron las posibilidades probatorias para concluir que los hechos denunciados por el expedientado no tenían una base cierta, ni se incoó, por otra parte, información reservada para su esclarecimiento, ni de la prueba practicada podía deducirse una intención del denunciante de desacreditar a sus superiores denunciados; lo que resulta de lo actuado es el propósito del denunciante de esclarecimiento de conductas, particularmente en el servicio de Pediatría donde había prestado su trabajo durante muchos años, habiéndose cuestionado la labor del supervisor del mismo", sentenció el TSJA .

Grabaciones y una denuncia archivada

En mayo 2022 y casi en paralelo a las sanciones administrativas incoadas, el entonces gerente del Área de gestión sanitaria Oeste del Campo de Gibraltar y máximo responsable de hospital Punta de Europa, Jesús Fernández Galán, denunció al enfermero por vía penal ante la Fiscalía de Algeciras. Por reparto, el caso recayó en el Juzgado de Instrucción n° 5 de Algeciras. El juez accidental al frente del mismo, Jerónimo García San Martín, no tuvo dudas y, al igual que su colega de Primera Instancia y el TSJA, dio de nuevo la razón al enfermero tras tomar testimonio a las partes en la fase de diligencias previas.

"De las diligencias de prueba practicadas no se evidencia la concurrencia de los presupuestos que integran la figura penal de referencia, cuya comisión se atribuye al investigado", dictó el juez al acordar el sobreseimiento de la denuncia, basada en la supuesta ilicitud de una serie de grabaciones realizadas por el sanitario de conversaciones con sus superiores.

"Si bien consta la aportación por el investigado, en el seno de un expediente disciplinario incoado contra él por el SAS, de diversos archivos de audio grabados por éste en el seno de conversaciones mantenidas con el director Económico y de Personal y con el subdirector de Enfermería del centro hospitalario, las mismas fueron obtenidas por el investigado ocupando la posición de interlocutor válido y, por ende, sin tacha alguna", concluyó el juez.

En una carta remitida a Europa Sur a raíz de que este periódico se hiciera eco de las sentencias en primera instancia y del TSJA, y de la respuesta ofrecida por el SAS, el enfermero denunciante se confesó "profundamente indignado por lo que considero un intento de descrédito público", al tiempo que reclamó unas "disculpas públicas" por parte de la administración sanitaria andaluza.

"Dice el SAS", proseguía la carta, "que se han investigado los hechos que este profesional denunció, con la apertura de una información reservada, que ha concluido que no hubo irregularidades ni menoscabo económico para las arcas públicas. Pues bien, esto no es cierto y así ha quedado sentenciado por el juzgado contencioso nº1 de Algeciras y refrendada la sentencia por el TSJA".