Ocho detenidos en el Campo de Gibraltar en una operación de la Guardia Civil contra el tráfico de cocaína y el contrabando de tabaco

Uno de los registros de la Guardia Civil este lunes en el Campo de Gibraltar.

Una operación antidrogada llevada a cabo por la Comandancia de Algeciras de la Guardia Civil se ha saldado con ocho detenidos este lunes en varios municipios del Campo de Gibraltar.

Los arrestados se han producido en una redada ejecitada a primeras horas de la mañana de este lunes con un total de 150 agentes del Instituto Armado en 19 registros domiciliarios en las localidades de Algeciras, La Línea de la Concepción, San Roque y Los Barrios.

Hasta el momento, según ha comunicado la Guardia Civil, se ha producido la detención de ocho personas, a las que los investigadores vinculan con una organización criminal dedicada al tráfico de cocaína y al contrabando de tabaco en el Estrecho de Gibraltar.

La operación sigue abierta, por lo que no se descarta que se produzcan nuevas detenciones.