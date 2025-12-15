La organización criminal originaria de los Balcanes introducía la cocaína por el río Guadalquivir haciendo uso de embarcaciones de alta velocidad

La Policía Nacional ha dado un golpe histórico al narcotráfico con la desarticulación de una célula de la organización criminal Balkan Cartel, asentada en el Campo de Gibraltar, con una operación conjunta con Aduanas y la Guardia Civil que se ha saldado con 30 detenidos en las provincias de Cádiz, Málaga y Sevilla, y la intervención de 2.550 kilos de cocaína.

Esta organización criminal originaria de los Balcanes introducía la cocaína por el río Guadalquivir haciendo uso de embarcaciones de alta velocidad a través del Estrecho.