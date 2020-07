Noelia Pérez, del IES Getares, la estudiante del Campo de Gibraltar con la nota más alta de selectividad

La mañana de este jueves ha estado llena de nervios para muchos estudiantes andaluces. Después de un largo esfuerzo, que este año se ha vivido de forma diferente debido al coronavirus, por fin han podido conocer sus notas en la Prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (PEvAU), la antigua selectividad, que determinará a qué grados universitarios podrán acceder.

Hace tan solo siete días concluyó la PEvAU en Andalucía y los alumnos ya hacen cábalas la carrera que realizarán con su calificación. Quien no tendrá problemas para elegir grado es Noelia Pérez, que ha obtenido la nota de acceso más alta a la universidad de toda la comarca.

Con su 13,945 sobre un máximo de 14 entre las fases de acceso y admisión, puede elegir entre un gran número de posibilidades, pero ya lo tiene claro: se quedará en casa estudiando Relaciones Laborales en el Campus Bahía de Algeciras de la Universidad de Cádiz. "Siempre me ha atraído el mundo del trabajo", argumenta su decisión. En cuanto a su decisión de estudiar una carrera con un acceso que no requiere una gran calificación, señala que "tener una nota alta no significa que no pueda acceder a una carrera con poca nota de corte".

Esta estudiante del IES Getares de Algeciras ha realizado una selectividad casi perfecta. Obtuvo un 10 de media en bachillerato y en la PEvAU ha obtenido esa misma calificación en todas las pruebas exceptuando Matemáticas, con un 9,9; y Lengua y Literatura, en la que ha logrado un 9,75. Pérez cuenta que el miércoles, jornada previa a la publicación de las notas, recibió una llamada para comunicarle que era la tercera calificación más alta de la provincia, una comunicación que le hizo una gran ilusión.

Esta estudiante, como toda la generación que ha tenido que enfrentarse este curso a la PEvAU, ha vivido una preparación diferente, sin clases presenciales. Confiesa que ha notado ese cambio. "El estudio online no es lo mismo que presencial. Te tienes que buscar la vida", lamenta, aunque reconoce que ella no ha tenido problemas para estudiar desde casa.