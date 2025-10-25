'Noche de Fantasmas': 10 escalofriantes historias de fantasmas adaptadas para Primaria

Algeciras Fantástika se celebrará del lunes 10 al sábado 15 de noviembre, entre sus múltiples actividades tendremos la presentación de la antología de relatos La huella del brujo y la entrega de trabajos para el certamen de este año ya ha finalizado.

Una forma de acercar a la lectura a los que aún no son aficionados es a través de colecciones de relatos breves o de antologías, con finales rápidos. Por ello hoy os traemos estos libros:

Historias de miedo del mundo entero, autoría de Angela McAllister e ilustraciones de Madalina Andronic. Traducción de Xohana Bastida Calvo. Editorial S.M. Tapas duras, tamaño 28 x 24 cm, con 128 páginas. ¿Qué le prometió una joven al malvado Rumpelstiltskin? ¿Qué poder tenía el espíritu de la casa de las canciones? ¿Quién fue la dama del lago? ¿Cuál es la historia de la calavera parlante? En sus 128 páginas disfrutarás de 50 historias muy diferentes pero todas ellas llenas de fantasía, cuentos populares, algunos de la tradición española, mitos, leyendas y fábulas, con mucho misterio y unas gotitas de terror. Podemos trabajar una historia para cada día. Lectura recomendada a partir de los 6 años. Tiempo de lectura 3 horas.

Cuentos españoles. Adaptación de Ana Doblado e ilustraciones de Jesús Gabán. Editorial Susaeta. Tapas duras, tamaño 20,3 x 13,7 cm, con 48 páginas. Selección de cuentos de la tradición española. Recomendado a partir de los 6 años. Tiempo de lectura 50 minutos.

Cuentos tontos para niños listos, de Ángela Figuera Aymerich e Ilustraciones de Fernando Gómez Díaz. Editorial Hiperión. Tapas blandas, tamaño 20 x 22 cm, con 104 páginas. Es una colección de cuentos en formato poético donde encontraremos protagonistas muy diferentes, desde “la Jirafita que no tenía bufanda”, a “la brujita” que no sabía sacarse su carné para poder volar con su escoba. Son historias para toda la familia, para leer a los que todavía no saben, pero les gusta escuchar historias preciosas para soñar con ellas. Recomendado a partir de 3 años. Tiempo de lectura 1 hora y 45 minutos.

Oposiciones a bruja y otros cuentos, de José Antonio del Cañizo, ilustraciones de Javier Serrano. Editorial Anaya. Tapas blandas, tamaño 19 x 13 cm, con 120 páginas. Son cinco cuentos muy divertidos con personajes fantásticos como: “Oposiciones a bruja”, es la aventura de una brujita de nueva Zelanda que, para aprobar la oposición, tiene que demostrar sus poderes a gran distancia. El joven Pablo la ayudará; “El tesoro del faraón”, el arquitecto de la cámara real, sospechando que el faraón ha ordenado su muerte, porque conoce el secreto del tesoro; “La princesa que inventó el pantalón vaquero” cuenta la historia de la hija de un rey que, cansada de las ropas de la época, se fabricó un pantalón vaquero; “El televisor perpetuo” es un televisor en el que se ve el pasado, el presente y el futuro; y “El planeta Tierra se examina”, la representante de la Tierra en la Organización de Galaxias Unidas intenta convencer a los representantes de los planetas miembros de que acepten la solicitud de ingreso. Son historias con mucho humor fantástico y que nos motivan a reflexionar sobre el bien y el mal. Recomendado a partir de 8 años. Tiempo de lectura 2 horas y 45 minutos.

Y finalizamos con Noche de Fantasmas, de Chris Mould tanto el texto como las ilustraciones. Traducción de Gemma Gallart. Editorial Timun Mas. Tapas duras, tamaño 25 x 21 cm, con 96 páginas. Son diez historias adaptadas, escritas e ilustradas por Chris Mould. La primera historia es la celebre “Leyenda de Sleepy Hollow”; continuamos con “Las estatuas de mármol” de Edith Nesbit; en esta selección tenemos de Allan Poe “El corazón delator”; de Charles Dickens “La historia del viajante”; y la última adaptación es “La diligencia fantasma” de Amelia B. Edwards. Las historias originales de Chris Mould son: “Un cuento para dormir”, “El forastero”; “Junto a la chimenea”, “A bordo de El Armadillo” y finalizando el libro “El auténtico último tren”. Recomendado a partir de 10 años. Tiempo de lectura 2 horas.

Los viejos desvanes tienen muchas cosas ocultas. ¿Te atreves a buscar en uno de ellos? ¿Y en un olvidado baúl? Pues si eres valiente empieza a leer cualquiera de estos libros y pon tu meta en Algeciras Fantástika. Y por supuesto, en cuanto puedas lee y disfruta la antología de relatos La huella del brujo.

Los pequeños lectores recomiendan

Pepe Domínguez, alumno de 6º de primaria: En este libro terrorífico hemos leído varias historias sobrecogedoras como el jinete sin cabeza, la silla encantada, la del barco, etc, pero sin duda la que más miedo me dio fue la del Señor Media Noche, donde cuenta la sensación de que alguna vez hemos tenido cuando estamos en la cama donde nos parece que tenemos un peso encima o que alguien nos mira, o que huele raro. Pues esa es la señal de que está contigo el Señor Medianoche, y lo peor, si abres los ojos te comerá de un bocado. Por eso es importante no abrirlos. Después de leer esta historia, cuando me meto en la cama no abro los ojos hasta que amanece.

Ember Chaves Bencosme, alumna de 6º de primaria: A mí también me ha gustado mucho esta historia, como a Pepe, pero lo que más miedo me daba era el sentirte vigilada. La frase: ¿te imaginas despertar en medio de la noche y notar un peso en tus pies? Yo os recomiendo como Pepe, que no los abras. Las casas tienen muchas historias escondidas, sobre todo las antiguas y la de esta historia tiene más de 500 años. Si estás atento escucharás ruidos tras la puerta y arañazos en las paredes. Estos libros son más de misterio que de miedos, y el miedo también tenemos que domesticarlo.

Actividades con su lectura

Como siempre las realizamos en tres momentos.

Antes de empezar a leer: Título e ilustración de portada. ¿Te gustan las películas de miedos? Con los libros de miedo te lo puedes pasar mucho mejor.

Durante la lectura: Ilustraciones o texto. Podemos comprobar que el texto ayuda a las ilustraciones y las ilustraciones dan vida a las historias de intrigas infantiles.

Finalizado el libro: ¿Conoces el certamen de relatos breves de Algeciras Fantástika? ¿Has leído alguna de las selecciones con los relatos ganadores? En esta tercera actividad nos transformamos en escritores y vamos a crear una historia “Fantástika” que transcurra en nuestro colegio.

Autoría

Son varios los libros y por ello los autores, pero en el día de hoy nos centramos en:

Chris Mould. Bradford, West Yorkshire, Inglaterra. Ilustrador británico y escritor de literatura infantil. Licenciado en Diseño Gráfico e Ilustración en la Politécnica de Leeds. Ha colaborado con numerosas editoriales como Oxford University Press, Bloomsbury, Canongate, HarperCollins, Macmillan, Penguin Random House, etc. Tiene una treintena de libros publicados, destacamos entre ellos: Un niño llamado Navidad, Una niña que salvó la Navidad, Papá Noel y yo, El duende de la verdad, El hombre de hierro y Rebelión en la granja.