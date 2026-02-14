'Nela': Para leer a toda voz como si fuese una bella canción

Todos sabemos y reconocemos lo importante que es para nuestras vidas leer. En la Historia marcamos como un gran hito el período que existió antes de usar la escritura y la lectura. Lo definimos como “Prehistoria”, es decir, antes del inicio de la auténtica Historia de la Humanidad.

Entre muchas cosas vamos al colegio para aprender a leer, pero el siguiente paso es aún más importante y complicado. Nuestro alumnado después de saber leer, todo lo que van a aprender, a conocer, a usar, a razonar, a inventar, a comunicar, lo harán con el lenguaje. Aprendemos a leer y después todo lo aprendemos leyendo.

Doy clase de 4º a 6º de primaria y mi alumnado, por supuesto, sabe leer. Pero no debe de dejar de leer en “voz alta”. Esta forma de leer no debe desaparecer, tenemos que estimularla y se debe convertir en un placer, es como escuchar música y cantarla a la vez. Si la canción te gusta, no te basta con escucharla, quieres cantarla y debes hacerlo. Leer entonando no es únicamente para aprender, o mejorar la lectura, es para saborearla, musicalizarla, es decir, para “amarla”.

Cuando entonamos una lectura vamos mucho más allá del sonido correcto de las palabras. Leer en “voz alta”:

Refuerza la atención en ese texto que estamos “entonando”.

Mejora la comprensión, el significado, el mensaje del texto.

Enriquece nuestro lenguaje, nuestro vocabulario, nuestra expresión.

Fortalece el vínculo que crea la lectura con nuestra mente, con nuestro cerebro.

Practicamos y aumenta nuestra memoria. Escuchamos y memorizamos.

Ayuda a conocer con más facilidad los estados de ánimos de los personajes, de vivir sus emociones y de esta forma ser más empáticos.

Es una forma práctica de comprender las distintas secuencias de una narración (Inicio, nudo y desenlace)

Cuando se convierte en hábito se transforma en una actividad relajante, reduciendo la ansiedad.

Entrenamos la pronunciación, la fluidez y de esta forma mejoramos nuestra expresión oral.

Y sobre todo crea un ambiente especial, la convertimos en un momento mágico.

La poesía tiene más música, se convierte en canción. El teatro es más vivo, los personajes toman cuerpo. La narración se convierte es más real, forma imágenes.

Cuando leemos en “voz alta” no son grafitis que se convierten en mensajes en nuestro cerebro. Dan el paso a convertirse en sonido, imágenes, olores, sabores, sonidos, emociones y sentimientos que llegan a nuestro ser con más fuerza que incluso el cine.

A la vez recomiendo que los adultos no dejéis de leer en voz alta a vuestros hijos, nietos o alumnos. Me gusta leerle a mi alumnado tanto como escucharlos. La lectura compartida es todo un placer, es como compartir un gran pastel de fiesta. Es un disfrute en compañía, es ayudarnos a introducirnos en la narración, en la historia, juntos. Es dar libertad a nuestra imaginación.

La lectura en común, en familia, en clase, en el Club de Lectura, no es una vuelta al primer ciclo de Primaria y tampoco es frenar la autonomía lectora, en silencio, en tu “santa Santorum” de tu cerebro. Es para acompañar, animar, alimentar, motivar, sostener, ayudar y hacerla significativa.

Las dos formas deben coexistir toda la vida.

Mi padre, que jamás leyó un libro, todos los días leía el periódico y por las noches me lo traía a casa. En sus últimos días era yo quién le leía el periódico.

Esta semana traemos Nela un libro ideal para nuestra lectura oral en voz alta, colectiva o individual.

Nela. Autoría de Fátima Fernández Méndez e ilustrado por Marina Seoane. Editorial Edimáter, Tapa dura, tamaño 22 x 21,5 cm, con 50 página. Nela es una niña con cinco años, ella ya no es una niña pequeña y tiene muchas ganas de hacerse mayor, pero guarda con mucho cuidado cada uno de los años vividos. Los años vividos son importantes, nos han dado una gran experiencia. Su color favorito es el rojo, pero también existen otros colores, cada uno de ellos tiene su belleza. La autora juega con los colores comparándolos con los días, tenemos días de todos los colores, cada día luce de un modo diferente, pero todos ellos son importantes, incluso los días grises. Por eso, cada día se viste de una manera diferente y luce un color distinto, pues no todos los días son iguales y aunque hay muchos días rojos, también los hay amarillos, verdes, azules.

Nela ya sabe vestirse sola, va madurando de una forma imaginativa, con el anhelo de descubrir mundos nuevos y sin miedo.

“Miles de gotas de agua chocan, una y otra vez, contra los cristales de la ventana. Suenan dentro de su cabeza: tic, tic, tic, al compás de la lluvia” Sus textos es un lento torrente de prosa poética que ayuda a viajar con la ayuda de la imaginación tanto a pequeños como mayores.

Nela es un personaje alegre, libre, lleno de vitalidad, con contagia su energía a los lectores: “Una nube con forma de pez dibuja una gran sonrisa en la cara de Nela, y se cuela por la comisura de sus labios. La sonrisa se evapora lentamente y se convierte en una nube blanca llena de palabras mojadas.”

Es un libro ideal para ser recitado, cantado, dibujado y teatralizado.

Recomendado a partir de los 4 años.

Tiempo de lectura: 30 minutos.

Portada de 'Nela'.

Los pequeños lectores recomiendan

María Roldón Castillo, alumna de 5º de Primaria: “Nela es una historia que te hace sentir muchas emociones y sobre todo el empoderamiento. Nela es una niña que desea ser mayor. Ella se viste sola y cada día se siente de un color diferente que son las emociones del día. Puede sentirse gris, azul o amarillo, pero su color favorito es el rojo. Este libro es para niños y niñas de 4 y 5 años, pero yo lo recomendaría para todas las edades porque nos enseña a expresar las emociones y los sentimientos de otra forma diferente a como lo hacemos. También me ha gustado mucho las ilustraciones, por la poesía que esta escondida entre las frases y por la lectura que hemos realizado en la clase, sus frases se entonaban como poemas y se saboreaban como caramelos".

Actividades con su lectura:

Como siempre las realizamos en tres momentos.

Antes de empezar a leer: Título e ilustración de portada. ¿Sabes quién puede ser Nela? Nos inventamos su edad, sus gustos, e incluso lo que nos puede contar.

Título e ilustración de portada. ¿Sabes quién puede ser Nela? Nos inventamos su edad, sus gustos, e incluso lo que nos puede contar. Durante la lectura: Es una historia contada en primera persona. En la narración no tenemos otros personajes, no aparecen sus padres, ni sus amigos. ¿Te gusta que ocurra esto? ¿Qué piensas que buscaba la autora para que Nela fuera la única protagonista?

Es una historia contada en primera persona. En la narración no tenemos otros personajes, no aparecen sus padres, ni sus amigos. ¿Te gusta que ocurra esto? ¿Qué piensas que buscaba la autora para que Nela fuera la única protagonista? Finalizado el libro: ¿Qué te ha parecido la historia? ¿Qué emociones nos ha transmitido? Escribimos un nuevo día en la vida de Nela.

Autoría

Fatima Fernández Méndez: Puerto Vega (Asturias) Licenciada en Bellas Artes. Docente de Secundaria y articulista habitual en el periódico La Nueva España. Ha recibido numerosos premios y menciones de honor en concursos literarios nacionales e internacionales, asimismo su nombre está incluido en antologías tanto en Europa como en América. Autora de: Kepín vuela por primera vez (Sieteleguas), Mapi la alegre locomotora de vapor (Sieteleguas), Nora la niña de Sal (Pintar-Pintar), Nela (Edimáter), Germán el pequeño submarino (Edimáter), Floro, el globo aerostático (Edimáter).

Entre los premios que ha recibido destacamos: Ganadora del IV Concurso Internacional Relatos Solidarios “Cuéntame un Cuento” Fundación El Compromiso; Ganadora del III Concurso Internacional Televisivo de Cuento Breve y Poesía de La Librería Mediática; Ganadora del V Concurso Internacional Radial de Cuento Breve y Poesía de la Librería Mediática; Mención de Honor en el V Premio Internacional Compostela para Álbumes Ilustrados; el III y IV Premio Internacional de Álbum Ilustrado Ciudat de Benicarló; y el IX Premio cuentos para la igualdad.

Marina Seoane: Madrid. Licenciada en Escultura por la facultad de Bellas Artes de Madrid. Empieza su trayectoria profesional como ilustradora en 1980. Ha ilustrado alrededor de 260 libros (entre cuentos, novelas infantiles y juveniles, libros de texto… ) y publicado como escritora e ilustradora cinco cuentos en las editoriales Anaya, San Pablo, Bruño y Edimáter. Ha realizado once exposiciones individuales y numerosas exposiciones colectivas. Profesora de Dibujo en colegios privados de Madrid y A Coruña, también ha impartido talleres de ilustración, tapices, modelado, máscaras y marionetas en diversos organismos, entre ellos la Biblioteca Nacional de Madrid, en los Talleres Municipales de Majadahonda (Madrid), durante el Salón del Libro Infantil y Juvenil realizado en el Centro Cultural Conde Duque de Madrid.

Ha sido Directora de Arte de la Editorial Edimáter. En el 2014 y 2015 fue Presidenta de la Asociación Gallega de Profesionales de la Ilustración, AGPI. Actualmente combina su profesión de ilustradora con el de artesana.