'Rita Levi-Montalcini', para celebrar el día de la Niña y la Mujer Científica

Ficha literaria Rita Levi-Montalcini, autoría de Eduardo Acín Dal Maschio. Ilustrado por Ángel Coronado y Oriol Roca. Editorial Shackleton Books

El próximo 11 de febrero volvemos a celebrar el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Este día debe ser especial en todos los centros educativos, y a la vez tenerlo presente en todo nuestro proceso educativo durante todo el curso. Las Matemáticas, la Medicina, la Biología, las Ciencias y la Tecnología en general, han favorecido el avance de toda la humanidad, y ello gracias al trabajo de muchas personas, hombres y mujeres. ¿Mujeres también? Sí.

Nuestro primer objetivo es hacer visible el papel clave de las mujeres en las Ciencias y en la Tecnología porque muchas veces se ha ocultado, como ejemplo claro de ello recordamos la magnífica película Figuras ocultas (Hidden Figures, 2016), que se basa en hechos reales, narra la historia de Katherine G. Johnson, Dorothy Vaughan y Mary Jackson, tres matemáticas afroamericanas que fueron claves en la carrera espacial de los años 60. El racismo y el machismo las discriminaba y ocultaba incluso el uso de los retretes o de las fuentes para beber agua. Ellas fueron esenciales en el sistema informático y el cálculo matemático necesario tanto en el despegue, trayectoria, como para precisar el lugar del caída o llegada. En los años 60 la segregación racial y la discriminación de género eran la normalidad en esa gran nación americana que por desgracia actualmente vive una involución en los temas sociales.

Los libros, las enciclopedias, los museos están llenos de referencias a los hombres que han realizado grandes avances en la Medicina, Matemáticas, en la Arquitectura, en las Ciencias en general. En la actualidad la presencia de las mujeres continúa siendo pobre, escasa y casi simbólica. La igualdad de género en todos los ámbitos, y especialmente en el de las ciencias, debe ser crucial para construir un futuro mejor para toda la humanidad. Por desgracia, las mujeres y las niñas siguen enfrentándose a barreras y prejuicios sistémicos a la hora de emprender carreras científicas incluso en España.

Por todo ello, debemos fomentar las vocaciones de nuestras alumnas por las STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) y de esta forma lograr la igualdad de género. La brecha aún es grande, los datos del año 2025 indicaban que las mujeres representan solo el 33% de investigadores y 35% de estudiantes a nivel mundial.

Los números no mienten y nos marcan la dura realidad: solo el 3% de los Premios Nobel en Ciencias se han otorgado a mujeres y su presencia es aún más baja en Ingeniería e Informática. No penséis que esto solo ocurre en el tercer mundo o en países en vías de desarrollo, las diferencias de género en la elección de carreras STEM pueden ser mayores en países con altos índices de igualdad de género en general.

Desde una temprana edad, es decir, desde las aulas de Primaria tenemos que combatir la percepción de que las áreas STEM son "masculinas" para fomentar una mayor vocación científica entre las alumnas. Por desgracias estos estereotipos muchas veces nacen en el propio hogar, en las familias, y son alimentados por la escuela y los medios de comunicación. Cuando fomentamos las áreas de Ciencia, no es solo para lograr la igualdad, sino para que se garantice que los productos y servicios tecnológicos no tengan sesgos de género.

El profesorado en la actualidad tenemos múltiples programas que nos ayudan para conseguir estos objetivos. Entre ellos nombramos:

ENGINY-era es una iniciativa creada en 2020 que tiene como objetivo hacer llegar las disciplinas relacionadas con Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas (STEAM) al alumnado de Primaria a través de actividades, proyectos y talleres. También ofrece formaciones y ponencias a docentes.

Inspira STEAM es un proyecto promovido por la Universidad de Deusto que busca despertar la vocación científico-tecnológica entre las niñas, basándose en acciones de sensibilización y orientación que imparten mujeres profesionales del mundo de la investigación, la ciencia y la tecnología.

STEM4Girls UC3M, es un programa de la Universidad Carlos III de Madrid que busca fomentar las vocaciones científico-tecnológicas en niñas y jóvenes. Facilita que las niñas conozcan el trabajo que realizan actualmente las investigadoras de esta Universidad.

STEM Talent Girl es un programa de mentorización (acción de guiar, enseñar o asesorar a otra persona mediante la transferencia de conocimientos y experiencia) desarrollado por la Fundación ASTI para proporcionar orientación y referentes científicos femeninos a alumnas de 3º y 4º de la ESO, Bachillerato.

Y por supuesto, en el Campo de Gibraltar no nos podemos olvidar de Diverciencia y Peque Ciencia, que han dado grandes pasos para conseguir estos objetivos en los centros educativos de nuestra zona, como es el recordarnos que la Ciencia y la Igualdad de género son vitales para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), incluidos en la Agenda 2030.

Desde estas páginas, que nos centramos en la lectura, deseamos presentar cuatro libros para señalar en nuestro alumnado la importancia de las mujeres en las Ciencias. En un primer momento les hemos presentado toda la colección eligiendo ellos y ellas los tomos que más le han llamado la atención; después nos hemos quedado con los que nos presentan a mujeres que han dedicado su vida a las Ciencias y Tecnología, y por último nos hemos centrado en los cuatro que vamos a presentar:

Marie Curie, autoría de Víctor Lloret Blackbun, ilustrado por Ángel Coronado y Oriol Roca. Editorial Shackleton Books. Tapa dura, tamaño 24 x 19 cm, con 32 páginas. Pionera, junto a su marido Pierre Curie, en el estudio de la radioactividad. Fue la primera mujer en recibir un Premio Nobel y, hasta la fecha, la única persona que ha recibido dos Premios Nobel en distintas disciplinas científicas (Física y Química). Descubrió los elementos Radio y Polonio iniciando las investigaciones en radioactividad, fundamentales en el estudio de la estructura atómica de la materia y con aplicaciones en Medicina y otras disciplinas.

Rosalind Franklin, autoría de Celia Santos, ilustrado por Ángel Coronado, Cristian Barbeito, Carlos Pascula y Oriol Roca. Editorial Shackleton Books. Tapa dura, tamaño 24 x 19 cm, con 32 páginas. Graduada en Química-Física (1941) por el Newnham College (Cambridge) y Doctora en Química (1945) por la Universidad de Cambridge, fue pionera en el uso de la difracción de rayos X y preparó el camino para el descubrimiento de la estructura tridimensional del ADN.

La difracción en física es un fenómeno ondulatorio que ocurre cuando una onda, que puede ser de luz, sonido, o un líquido como el agua, se curva, dispersa o desvía al encontrarse con un obstáculo o atravesar una rendija pequeña. En lugar de propagarse en línea recta, la onda se "bordea" o se propaga en múltiples direcciones.

Emmy Noether, autoría de Carla Pascual Roig, ilustrado por Ángel Coronado, Cristian Barbeito, Carlos Pascula y Oriol Roca. Editorial Shackleton Books. Tapa dura, tamaño 24 x 19 cm, con 32 páginas. Matemáticos famosos como David Hilbert o Albert Einsyrin la consideraron la mujer más importante en la historia de las Matemáticas. Emmy Noether transformó la teoría de los anillos, la teoría de cuerpos y las K-álgebras. En Física, su teorema explica la conexión fundamental entre la simetría y las leyes de conservación. A pesar de su gran talento, al principio se le dificultó conseguir un puesto universitario adecuado por ser mujer.

Rita Levi-Montalcini, autoría de Eduardo Acín Dal Maschio, ilustrado por Ángel Coronado y Oriol Roca. Editorial Shackleton Books. Tapa dura, tamaño 24 x 19 cm, con 32 páginas. Brillante neuróloga italiana que ganó el Premio Nobel de Medicina en 1986 por descubrir cómo crecen y se conectan las células nerviosas (el factor de crecimiento nervioso). A pesar de enfrentar la guerra y la discriminación, estudió las neuronas usando instrumentos caseros, demostrando que la curiosidad y la perseverancia superan cualquier obstáculo. Luchó contra el fascismo, fue una precoz feminista en sus prácticas y discursos sobre la libertad y la igualdad entre hombres y mujeres.

Estos cuatros libros pertenecen a la colección Mujeres Extraordinarias que tiene publicados en la actualidad 75 tomos. Todos ellos, además de la biografía, cuentan con esquemas, friso histórico, y actividades para autocomprobación de su lectura comprensiva y del conocimiento de la protagonista y su aportación a la humanidad. Todas sus páginas están ilustradas.

Como coleccionable, todos los tomos, han sido editados por Salvat.

Recomendado a partir de los 6 años. Tiempo de lectura 45 minutos cada tomo.

Los pequeños lectores recomiendan

Julia Chacón Mejias y Carlota Castro Pérez, alumnas de 4º de Primaria: “De todos los libros nosotras hemos realizado la crítica a de Rita Levi-Montalcini. Rita es una famosa médica y científica. Dedicó su vida a estudiar como funcionaba el cerebro. Rita es una chica lista y muy trabajadora, incluso consiguió un premio Nobel y eso que en su época las mujeres no eran valoradas. El libro nos recuerda que la historia está llena de mujeres excepcionales que con sus ideas y logros han conseguido cambiar el mundo. Es un libro muy bonito, lleno de dibujos y fácil de leer. Hemos aprendido que si quieres conseguir algo en la vida no pasa nada, todos podemos hacerlo, incluso si eres mujer y judía. La parte que nos ha gustado más es cuando nos cuenta como ella ayudaba a otras mujeres.”

Actividades con su lectura:

Como siempre las realizamos en tres momentos.

Antes de empezar a leer: Título e ilustración de portada. ¿Sabes qué e l 15 de diciembre de 2015 la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 11 de febrero el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia invitándonos a organizar actividades educativas en todos los centros para informar de ello y logar una mayor participación y progreso de las mujeres y las niñas en la ciencia? ¿Conoces alguna mujer Científica? ¿Tienes alguna amiga o familiar que esté estudiando en la Universidad para ser científica? Y por último ¿sabes quién es Rita Levi-Montalcini?

Durante la lectura: ¿Conoces el juego de cartas "Mujeres Científicas"? ¿Y la sopa de letras con el nombre de "Mujeres Científicas"? Y ¿"Adivina quién soy"? Que consiste en averiguar quiénes son las científicas que se esconden detrás de las pistas. Estos juegos son muy fáciles de montar y muy divertidos a la hora de jugar.

consiste en averiguar quiénes son las científicas que se esconden detrás de las pistas. Estos juegos son muy fáciles de montar y muy divertidos a la hora de jugar. Finalizado el libro: ¿Qué te han parecido los juegos que están en las últimas páginas del libro? Nos convertimos en autores, en la línea de esas tres actividades creamos otras.

Autoría:

Eduardo Acín Dal Maschio: (Barcelona). Licenciado en Filosofía. Ha desarrollado el grueso de su carrera profesional en el mundo editorial, donde ha participado y dirigido numerosos proyectos de divulgación de Filosofía, Ciencia e Historia. Es autor de varios libros de divulgación para niños, y fue director de contenidos y guionista del programa de televisión This is Philosophy. Es autor de dos volúmenes de divulgación filosófica (sobre Platón y San Agustín) y coautor del libro “Persiguiendo a Einstein”. En la misma línea que el libro de Rita Levi – Montalcini, Eduardo Acin tiene publicado para los más pequeños: “Charles Darwin: El científico que descubrió la teoría de la evolución”, “Albert Einstein: El científico que explicó cómo funciona el universo” y “Antoni Gaudí: El arquitecto que se inspiraba en la naturaleza” entre muchos otros.