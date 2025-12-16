El narcotráfico visto por los que lo combaten: Julio Verdú presenta en Algeciras su novela 'El sotano'

El inspector jefe del Servicio de Vigilancia Aduanera Julio A. Verdú Baeza, actualmente al frente del grupo de Información Marítima del Estrecho de Gibraltar, ha presentado este martes en el auditorio Millán Picazo de Algeciras su nueva novela, titulada El Sótano, un relato de ficción inspirado en hechos reales relacionados con el tráfico de drogas en la comarca del Campo de Gibraltar.

Verdú Baeza, reconocido profesional del Servicio de Vigilancia Aduanera con una dilatada trayectoria que incluye puestos en La Línea, Girona y Algeciras, señala que su obra no pretende ser un estudio académico ni una denuncia, sino una novela que refleja la realidad del narcotráfico en la zona, con personajes inspirados en personas reales y escenarios como el parque María Cristina de Algeciras.

El Sótano combina la ficción con la realidad de la comarca, incorporando personajes inspirados en narcotraficantes y personas reales que han dado su autorización para aparecer en la obra. Verdú recalca que, aunque los hechos se inspiren en la realidad, todos los datos citados son de carácter público y la obra refleja su experiencia personal y su actividad como escritor, no necesariamente la posición oficial del Departamento de Aduanas ni de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Con esta novela, Verdú busca ofrecer al público una mirada literaria a la compleja y peligrosa realidad del Campo de Gibraltar, invitando a la reflexión sobre un fenómeno que afecta tanto a la comarca como al mundo.