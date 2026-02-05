Tres muertos en Marruecos y evacuadas más de 108.000 personas por las lluvias e inundaciones históricas

El temporal en Marruecos también golpea con dureza. Al menos tres personas han muerto como consecuencia de las lluvias en Marruecos mientras que las autoridades han evacuado a más de 108.000 personas de varias provincias del norte del país en los últimos días ante el riesgo de graves inundaciones provocadas por intensas lluvias que se prevé continúen durante los próximos días. Las medidas, calificadas por el Ministerio del Interior como preventivas, buscan proteger vidas y bienes ante la crecida de ríos y embalses, especialmente en la provincia de Larache, la más afectada por el temporal.

El portavoz del Ministerio del Interior, Rachid Jalfi, ha especificado que la mayoría de las evacuaciones se concentran en Larache, con 81.709 personas desalojadas. El Ejército permanece desplegado en la zona desde el jueves pasado para apoyar a los evacuados y coordinar la asistencia humanitaria, algo que también sucede en Alcazarquivir.

La ciudad de Alcazarquivir bajo alerta máxima, con calles y barrios inundados y miles de residentes evacuados.

El temporal no solo ha golpeado a Larache y Alcazarquivir: otras provincias del norte de Marruecos también han tenido que evacuar a miles de personas. En Kenitra, 14.133 residentes fueron trasladados a zonas seguras, mientras que en Sidi Kacem y Sidi Slimane, 9.728 y 2.853 personas, respectivamente, abandonaron sus hogares ante el riesgo de inundaciones y desbordamientos de ríos.

Tres muertos en Buyariya

El temporal ha provocado además la muerte de tres personas en la aldea de Buyariya, en la provincia de Larache. Se trata de dos mujeres y una niña, que fallecieron cuando su vivienda se derrumbó a causa de un deslizamiento de tierra. Los supervivientes, incluyendo familiares directos, fueron rescatados con heridas por vecinos y equipos de emergencia. Los cuerpos de las víctimas fueron arrastrados por la corriente y localizados posteriormente en una zanja que desemboca en un cauce cercano. Otros deslizamientos se han registrado en localidades montañosas como Moulay Abdessalam, al sur de Tetuán, causando daños a viviendas y aumentando el riesgo para la población local.

El temporal ha generado un nivel histórico de llenado en el embalse de Oued El Makhazine, uno de los más importantes del país. Según Salaheddine Dahbi, director de Ingeniería del Agua del Ministerio de Equipamiento y Agua, el embalse ha alcanzado un 146,85% de su capacidad, equivalente a 988 millones de metros cúbicos, de los cuales más del 73% se acumularon en las últimas dos semanas. Para reducir la presión sobre la infraestructura, se han realizado desfogues preventivos y controlados que suman más de 372 millones de metros cúbicos. A pesar de superar su capacidad, Dahbi aseguró que no se han registrado anomalías estructurales en el embalse.

El embalse de Oued Makhazine, el mayor del país.

Desde septiembre, Marruecos ha registrado 145 millones de metros cúbicos de lluvias acumuladas, un 32,5% por encima de la media anual, lo que ha elevado el nivel de llenado de los embalses del país al 61,8%, un registro no visto desde 2019. Las autoridades meteorológicas emitieron alertas rojas por lluvias intensas y crecidas rápidas de ríos y cauces, con previsiones de hasta 150 mm de lluvia en pocas horas en algunas áreas, lo que incrementa el riesgo de inundaciones súbitas.

El Gobierno implementó un plan de evacuación por fases, priorizando a los residentes según el grado de riesgo y la magnitud de los daños previstos, con transporte, alojamiento temporal, alimentación y asistencia médica para los afectados. Las autoridades también han trabajado en coordinación con distintos organismos y sectores para enfrentar la situación de manera integral y proactiva. Las zonas más críticas siguen siendo Alcazarquivir, Souaken, Ouled Ouchih, la zona industrial de Larache y áreas cercanas al estuario del río Loukous. La población ha sido instada a cumplir estrictamente las órdenes de evacuación, evitar desplazamientos y mantenerse informada sobre la evolución del temporal.

El devastador temporal que azota el norte de Marruecos es consecuencia directa de la borrasca Leonardo, que también mantiene en alerta al Campo de Gibraltar y afecta de manera más general a gran parte del sur peninsular. Este episodio se suma a una serie de fenómenos meteorológicos extremos en Marruecos, que han puesto de relieve la vulnerabilidad de algunas infraestructuras y la importancia de la coordinación entre autoridades, ejército y comunidades locales para minimizar el impacto de desastres naturales. La comunidad de Marruecos en Algeciras sigue con preocupación la situación a través de los medios de comunicación locales.

Imágen satelital de la borrasca Leonardo.

Con el riesgo de nuevas lluvias y la presión sobre ríos y embalses, las autoridades mantienen la alerta máxima, mientras continúan las tareas de rescate, asistencia y control de infraestructuras críticas, en un contexto en el que la seguridad de decenas de miles de personas sigue siendo la prioridad absoluta.